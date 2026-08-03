Boxeador irlandés se mantiene en estado crítico tras sufrir brutal nocaut

El ambiente de las disciplinas de combate en Europa atraviesa momentos de consternación tras el desenlace de la reciente velada celebrada en las instalaciones del 3Arena de Dublín, Irlanda. El deportista Lee Reeves permanece bajo supervisión médica especializada tras haber sido trasladado de emergencia desde el cuadrilátero luego de recibir un nocaut en el décimo asalto durante su enfrentamiento de la categoría superligero frente a su compatriota Gary Cully.

Durante las acciones de la ronda de cierre del compromiso de diez episodios, el peleador zurdo de 31 años de edad fue derribado tras recibir un impacto contundente sobre la lona, requiriendo la asistencia inmediata del cuerpo de paramédicos del recinto.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

De acuerdo con los reportes difundidos por el portal especializado BoxingScene, el atleta originario de Limerick perdió la conciencia en el escenario y debió ser retirado en camilla para su traslado directo hacia el centro hospitalario más cercano.

Toe-to-toe action between Gary Cully & Lee Reeves ?#OLearyChamberlain | LIVE NOW on DAZN ?? pic.twitter.com/iTW3t3t78G — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 1, 2026

Comunicado oficial de la promotora y estado de salud

Ante la preocupación generada entre la afición y los miembros de la disciplina, la empresa Queensberry Promotions emitió un pronunciamiento institucional para informar a la opinión pública sobre la evolución médica del deportista. En el comunicado oficial difundido por la compañía organizadora del espectáculo, se precisó la condición actual del atleta al señalar: “Lee Reeves sigue hospitalizado, en estado crítico pero estable. En los próximos días sabremos más, y nuestros pensamientos y oraciones siguen con Lee y su familia”.

Gary Cully lands a 1-2 on Lee Reeves as this one catches fire ?#OLearyChamberlain | LIVE NOW on DAZN ?? pic.twitter.com/21jhnJWTMh — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 1, 2026

El máximo responsable de la firma promotora, Frank Warren, también ofreció impresiones sobre la complejidad del incidente durante las entrevistas concedidas tras el evento en Dublín. El directivo enfatizó los riesgos inherentes al deporte profesional al valorar el esfuerzo realizado por el peleador en el ring: “Estamos pensando en él y en su familia. Ese es el peligro del boxeo… El boxeo es un deporte único, no hay nada igual, lo dan todo”, declaró Warren ante los medios de comunicación presentes.

Reacciones en el entorno del pugilismo tras el combate

El enfrentamiento entre Cully y Lee Reeves formó parte de la cartelera de respaldo en la capital irlandesa donde Mark Chamberlain obtuvo un triunfo por la vía rápida ante Pierce O’Leary. Al concluir el protocolo en el cuadrilátero, el vencedor de la velada expresó su solidaridad hacia el estado de salud de su oponente y reconoció la exigencia física planteada por Lee Reeves a lo largo de los diez episodios disputados, marcando la primera ocasión en la que el peleador de Limerick superaba la barrera de los ocho asaltos en el plano rentado.

“Espero que esté bien”, declaró Gary Cully a las cámaras de la transmisión oficial tras enterarse del traslado hospitalario de su rival. “Llegó como el claro desvalido tras haber competido a un nivel relativamente inferior hasta ahora, pero demostró que puede rendir a un nivel superior. Se merece un gran reconocimiento”, añadió el púgil al evaluar el desempeño de Lee Reeves, quien se presentaba al compromiso con un registro profesional de 16 victorias, dos derrotas y 11 definiciones por la vía rápida.

Sigue leyendo: