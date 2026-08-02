Camarón Zepeda sacó a relucir la casta y se coronó campeón

El peleador mexicano William Camarón Zepeda alcanzó la cúspide de la categoría de peso ligero al derrotar por decisión unánime al estadounidense Lamont Roach Jr. en la contienda estelar celebrada en las instalaciones del Virgin Hotels en Las Vegas, Nevada.

El triunfo le permitió al atleta originario de San Mateo Atenco adjudicarse el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), resolviese el compromiso con tarjetas oficiales de 117-111, 117-111 y 118-110 tras doce episodios reglamentarios.

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El choque de estrategias sobre el cuadrilátero mostró al atleta mexiquense manteniendo la iniciativa mediante combinaciones continuas a la zona media y al rostro de su oponente. La cartelera marcó además el inicio formal de las transmisiones de la serie mensual organizada por Golden Boy Promotions en alianza con TGB Promotions, ProBox Promotions, TNT Sports y la plataforma internacional DAZN.

EL NUEVO CAMPEÓN ?? ?



William Zepeda just became a world champion for the first time in his career ? pic.twitter.com/3rSloW0QB0 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 2, 2026

Consolidación en las 135 libras y volumen de golpeo

A lo largo de los doce asaltos, el estilo invasivo de Camarón Zepeda desgastó las aspiraciones del peleador norteamericano, quien venía de ostentar coronas en divisiones inferiores. Las estadísticas oficiales del combate registraron un total de 884 impactos lanzados por la esquina mexicana, sosteniendo un ritmo ofensivo constante que impidió el asentamiento táctico del peleador originario de Washington, D.C.

A pesar de las variantes defensivas que presentó Roach durante los episodios intermedios, las combinaciones en la larga y corta distancia inclinaron las evaluaciones de los tres jueces de forma definitiva hacia el lado del contendiente azteca.

WBC champion William Zepeda vs WBO champion Abdullah Mason ?



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El resultado otorga al pugilista un registro profesional de 33 victorias con 27 definiciones por la vía del nocaut y una sola derrota en su historial.

Declaraciones del nuevo monarca sobre el ensogado

Durante las declaraciones concedidas a la transmisión oficial al finalizar el combate, Camarón Zepeda expresó la magnitud emocional que representa la consecución del cetro verde y oro tras dos décadas de trabajo continuo en el gimnasio. El pugilista destacó la labor realizada por su cuerpo técnico para adaptar el plan de trabajo ante un rival de amplia trayectoria internacional.

“Estoy eufórico con esta victoria; son 20 años de arduo trabajo y sacrificio. Siempre soñé con ser campeón mundial y hoy, con mi increíble equipo, lo hemos logrado”, declaró Camarón Zepeda en la entrevista en el centro del cuadrilátero difundida por DAZN, añadiendo respecto a las variantes mostradas en su desempeño: “Hemos demostrado que puedo ser un boxeador versátil, que sé boxear y que puedo enfrentarme a cualquier rival. Ahora mismo, estoy listo para descansar y disfrutar de esta victoria con mi familia, y ya veremos qué nos depara el futuro”.

Con el cinturón verde y oro en su poder, el camino para Camarón Zepeda en las 135 libras abre posibilidades de unificación ante los otros monarcas de la división. El peleador evaluará los periodos de descanso antes de reiniciar los entrenamientos para encarar la primera defensa reglamentaria de su reinado.

Resumen de los combates coestelares de la función

La jornada en el escenario de Nevada contó además con la presentación del estadounidense Raymond Muratalla, quien defendió con éxito el campeonato mundial de peso ligero de la FIB por segunda ocasión. Muratalla superó por la vía de la decisión unánime al experimentado brasileño Robson Conceição con puntuaciones oficiales de 119-109, 119-109 y 118-110 tras doce asaltos de constante intercambio de golpes.

Por su parte, en la división de peso superwélter, el olímpico mexicano Raúl Curiel mantuvo su condición de invicto al superar por decisión mayoritaria al norteamericano Quintín Randall con tarjetas de 100-90, 97-93 y 95-95. Asimismo, Charles Conwell aseguró la victoria en la misma categoría al detener por nocaut técnico en el noveno episodio a Paul Kroll a los 2:38 minutos, tras haber registrado una caída previa en el tercer round.

Resultados de las peleas preliminares en Las Vegas

El programa de respaldo registró la actuación del tijuanense Juan Becerril, quien superó por nocaut técnico en el tercer asalto a Dylan Capetillo dentro de la categoría superligero, recuperándose de una caída en el primer episodio. En la división wélter, Joel Iriarte retuvo la faja Continental Oro de la AMB tras derrotar por detención arbitral a los 2:48 minutos del octavo round al mexicano Jorge Lagunas.

Finalmente, las acciones iniciales de la velada sumaron los triunfos por decisión unánime de Fabian Guzman sobre Aaron Coley en peso mediano y del sonorense Gael Cabrera ante Francisco Portillo en supergallo. Para abrir la cartelera, el hawaiano Dalis Kaleiopu consiguió un nocaut en el primer asalto sobre Yeyery Castillo a los 2:37 minutos del capítulo inicial en peso ligero.

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