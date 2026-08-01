Dana White critica duramente las peleas de preparación de Joshua y Fury

El panorama de la categoría de peso pesado del boxeo profesional registró momentos de tensión tras la realización de los combates previos de Anthony Joshua y Tyson Fury en suelo internacional.

El empresario Dana White cuestionó la costumbre de programar combates de exhibición o de acondicionamiento previo a enfrentamientos de gran magnitud, argumentando que estos compromisos añaden riesgos innecesarios a las negociaciones comerciales ya consolidadas.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

La controversia surge luego de que Fury superara por la vía rápida al polaco Mariusz Wach el 24 de julio en Tailandia, mientras que Joshua debió reponerse de dos caídas sufridas en el primer episodio frente al albanés Kristian Prenga en Arabia Saudita antes de asegurar el triunfo en el segundo asalto.

Ambos resultados permitieron preservar la cartelera proyectada para el mes de noviembre, aunque la inestabilidad de los minutos iniciales encendió las alarmas de los organizadores de la velada.

El rechazo a los combates previos y el riesgo financiero

Durante una entrevista concedida al periodista Oscar Willis para el medio especializado The Mac Life, Dana White explicó la inquietud que generó el desarrollo de la pelea en Yeda mientras se encontraba en la ciudad de Nueva York. El directivo manifestó su disconformidad con la inclusión de este tipo de eventos previos a los choques estelares de la división.

“Estaba en algún lugar de Nueva York cuando recibí un mensaje de texto informándome de que había caído dos veces en el primer asalto”, declaró Dana White al recordar el momento del combate de Joshua. En la misma intervención con el citado medio, el empresario fue contundente respecto a la utilidad de estas funciones: “No soy muy partidario de las peleas de preparación. ¿Qué significa una pelea de preparación? Es algo anticuado y estúpido. Significa: ‘Vamos a ganar dinero rápido antes del gran día’. Y son peligrosas. Es lo que hay”.

En el análisis de Dana White, este tipo de enfrentamientos previos expone a las figuras principales a lesiones accidentales o derrotas imprevistas que pueden cancelar acuerdos millonarios previamente establecidos entre las empresas promotoras y las cadenas de distribución.

El debate por la sede y las prioridades de mercado

Más allá de los resultados sobre el cuadrilátero, las negociaciones para el combate del mes de noviembre enfrentan posturas divididas en cuanto a la localización geográfica del espectáculo. Mientras el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, sostiene que los convenios firmados estipulan la realización del evento en recintos del Reino Unido como el estadio de Wembley, otras partes involucradas evalúan plazas comerciales de mayor rendimiento en los Estados Unidos o el Medio Oriente.

Respecto al debate sobre la sede del combate, Dana White sostuvo que la rentabilidad económica debe ser el factor decisivo para seleccionar la ciudad anfitriona de la cartelera estelar. “Creo que es evidente a simple vista que hay muchos juegos políticos, mucho ego de por medio y cosas por el estilo”, afirmó el directivo, agregando sobre la resolución del conflicto geográfico: “La respuesta es: uno va donde está el dinero. Esa es la respuesta”.

Sigue leyendo: