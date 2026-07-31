Capturan en Jalisco a dos estadounidenses buscados en su país por homicidio y tráfico de drogas

Autoridades de Jalisco detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses que eran buscados por agencias de seguridad de Estados Unidos por su participación en delitos de homicidio, robo y tráfico de drogas.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que las capturas se realizaron en operativos distintos, luego de labores de inteligencia y del intercambio de información con agencias estadounidenses, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

Uno de los detenidos es William Michael Brown, de 38 años, quien contaba con una orden de aprehensión en el condado de Marion, Indiana, por los delitos de homicidio y robo.

De acuerdo con las autoridades, fue localizado en el municipio de Puerto Vallarta, donde fue arrestado sin que se reportaran incidentes.

El segundo arrestado fue David Mendoza, de 36 años, buscado por la Corte Federal del Distrito Sur de California por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Su captura ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, tras un operativo coordinado por la Policía Estatal.

Las autoridades estatales señalaron que ambas detenciones fueron posibles gracias a los mecanismos de cooperación e intercambio de información con corporaciones estadounidenses, lo que permitió identificar la ubicación de los fugitivos en territorio jalisciense.

Tras su captura, los dos hombres fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y de las autoridades competentes para iniciar el procedimiento correspondiente, con el objetivo de que sean entregados a las autoridades de Estados Unidos conforme a los protocolos de colaboración internacional.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco destacó que estas acciones forman parte de la coordinación permanente con agencias de seguridad internacionales para ubicar y detener a personas consideradas objetivos prioritarios que intentan evadir la justicia refugiándose en México.

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