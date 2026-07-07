Capturan en Sonora a ciudadano estadounidense buscado en Florida por tráfico de fentanilo

Autoridades estatales y federales arrestaron en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a un ciudadano estadounidense que era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de fentanilo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que el detenido, identificado so,amente como Steven “N”, contaba con una orden de arresto emitida el 13 de septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Florida, donde enfrenta cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses, según informaron medios como el diario El Universal.

De acuerdo con la Fiscalía, el detenido fue entregado a personal del Instituto Nacional de Migración para el procedimiento administrativo correspondiente y posteriormente puesto a disposición de agentes del U.S. Marshals Service para su traslado a Estados Unidos, donde deberá enfrentar el proceso judicial en su contra.

Operativo conjunto SSPC-AMIC logra aseguramiento en Hermosillo de ciudadano estadounidense con orden de arresto vigente en Estados Unidos de América



Hermosillo, Sonora, 5 de julio de 2026.- Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados de manera? pic.twitter.com/uluAnEAib7 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 5, 2026

Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de los mecanismos de cooperación binacional para localizar y detener a personas requeridas por la justicia de ambos países, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas sintéticas.

La Fiscalía de Sonora destacó que continuará fortaleciendo la coordinación con instancias nacionales e internacionales para combatir la impunidad y dar cumplimiento a órdenes de captura con alcance internacional.

Casos similares

Esta no es la primera vez que se realiza una operación de erste tipo en el estado de Sonora.

En septiembre de 2025, otro hombre de nacionalidad estadounidense identificado como Omar “N”, originario de Indio, California, fue detenido y deportado por autoridades mexicanas tras ser localizado en Sonora, ciudad fronteriza, donde era buscado por el delito de tráfico de fentanilo.

La captura se efectuó en la garita internacional de San Luis Río Colorado, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, incluyendo el U.S. Marshals Service y la Patrulla Fronteriza, que confirmaron la existencia de una orden de arresto en su contra desde el 13 de diciembre de 2022 en San Diego, California.

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