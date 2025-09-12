Capturan en Sonora a prófugo de EE.UU. buscado por tráfico de fentanilo

Un hombre de nacionalidad estadounidense identificado como Omar “N”, originario de Indio, California, fue detenido y deportado por autoridades mexicanas tras ser localizado en Sonora, ciudad fronteriza, donde era buscado por el delito de tráfico de fentanilo.

La captura se efectuó en la garita internacional de San Luis Río Colorado, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, incluyendo el Servicio de Alguaciles (US Marshals) y la Patrulla Fronteriza, que confirmaron la existencia de una orden de arresto en su contra desde el 13 de diciembre de 2022 en San Diego, California.

Una vez asegurado, Omar “N” fue entregado por el Instituto Nacional de Migración a agentes federales estadounidenses.

El caso de Omar “N” se suma a otros operativos recientes realizados en Sonora en el marco de la estrategia conjunta para combatir el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, considerado una de las sustancias más letales y vinculadas a emergencias de salud pública en la región fronteriza.

Un caso similar en la misma región

En julio de 2025, autoridades mexicanas detuvieron en la misma ciudad a Janelle Yadai “N”, ciudadana estadounidense quien era buscada por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la distribución de narcóticos. La orden de arresto había sido emitida por autoridades del condado de Yuma, Arizona.

La mujer fue ubicada tras una operación de inteligencia coordinada. También fue deportada a través del puerto fronterizo para enfrentar su proceso legal en Estados Unidos.

Ambos casos reflejan la efectividad de los mecanismos binacionales de intercambio de información y cooperación operativa, cuyo objetivo es evitar que personas con antecedentes criminales utilicen territorio mexicano como refugio o base de operaciones.

