Javier Aguirre quita los candados de la lista mundialista de la selección de México

Cuando se pensaba que los jugadores que no participaron en la liguilla tendrían su lugar asegurado en la selección de México para el Mundial 2026, el técnico Javier Aguirre, mandó otro mensaje y dijo que nadie puede sentirse seguro de ser convocado y cualquiera de los 55 de la prelista podría aparecer entre los 26 convocados.

Aguirre dejó claro que ningún jugador puede sentirse seguro de que su nombre aparecerá entre los 26 convocados, sobre todo por la gran liguilla que están demostrando elementos como Jordan Carillo de Pumas, Ricihie Ledezma de Chivas o el propio Carlos Rodríguez con Cruz Azul.

🗣 'Todos pueden estar en la lista definitiva, no estoy casado con nadie', Javier Aguirre sobre la lista definitiva para el Mundial 2026.



👀 El 'Vasco' señaló que no tiene compromiso con nadie y que todos tienen posibilidad.



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“La lista está abierta; evidentemente, se cierra a 55, es decir, si alguno de la liguilla está en la lista de 55, evidentemente puede estar. Ahora mismo ya no hay manera de moverla. La FIFA nos puso un límite, que era 11 de mayo, para mandar la lista de 55 a los 48 equipos”.

“Ojalá no haya lesiones, evidentemente, pero sí hay momentos y momentos, y hay que aprovechar. Yo no estoy casado con nadie, no tengo ningún compromiso con nadie y eso hace que todos estén en permanente búsqueda de esa lista”, dijo el técnico en un evento promocional de la sede mundialista de Monterrey.

El “Vasco” reconoció las complicaciones que ha representado la planeación del proceso mundialista, principalmente por las restricciones de fechas impuestas por FIFA y la coordinación con los clubes mexicanos.

“La FIFA nos ha restringido las fechas. Antes se podía jugar, se podía ir en cualquier parte del año a Europa; ahora no. Ha sido muy difícil organizarnos. Ahí sí agradezco públicamente la ayuda de Mikel, que fue la primera persona, porque hemos tenido todo a nuestra mano y lo más difícil ha sido la planificación”, dijo.

Jugadores en liguilla, aún podrían ir al Mundial, dice Javier ‘Vasco’ Aguirre sobre la lista de la Selección Mexicana 🫣🇲🇽.



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También agradeció el apoyo de los clubes y dijo que la intención es molestar lo menos posible a los que están peleando por el título del futbol de México: “No molestar a los clubes, no salirnos del trayecto, no inventar sobre la marcha, no ponernos nerviosos cuando la adversidad ha surgido, hacer una seguidilla de cinco o seis partidos y ganar. Yo fui personalmente con todos los dueños, con todos, y tú no sabes la felicidad que me daba que me dijeran acá: Lo que quiera mi entrenador, lo que necesite”.

El técnico nacional, sabedor de su manejo de estos menesteres promocionales como la sede de Monterrey para el Mundial, dijo que es muy importante tener esa comunicación con los aficionados y que en cualquier sede se debe sentir el apoyo para el Tricolor.

#LaMesaHíbrida | VASCO AGUIRRE PIDE APOYO PARA LA SELECCIÓN



"Los regios nunca nos quitamos el jersey de Sultanes, Fuerza Regia, Rayados o Tigres, el mensaje claro para Javier Aguirre"



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“Hay que quitarse el jersey de los equipos, yo creo que lo han entendido. Entiendo, soy el primero en saber los colores, tu casa, tu afición, tu vida, lo entiendo perfectamente, pero es un Mundial en casa. Van a pasar años, y es ahí donde uno debe entregarse a su país. Somos regios, somos jaliscienses, somos chihuahuenses, somos mexicanos, y ahí en ese sentido es nuestra responsabilidad darles a ustedes una alegría, a los regios, a todo el país, una alegría porque estamos sabidos de ella”, finalizó.

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