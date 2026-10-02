Investigan presencia de metales pesados, pesticidas y plásticos en alimentos para gatos

Una investigación del Clean Label Project, a la que tuvo acceso en forma exclusiva CNN, analizó 100 alimentos para gatos de 62 marcas y encontró plomo en el 99% de las muestras, cadmio en el 96% y arsénico en el 94%. También detectó glifosato en el 37% y el químico DEHP, usado en algunos plásticos, en cerca de la mitad. Los resultados abarcaron alimentos húmedos, secos y liofilizados o deshidratados, incluidos productos promocionados como naturales.

Según el informe, el alimento seco contenía alrededor de tres veces más plomo que las opciones húmedas o deshidratadas al aire. Los productos de pescado y mariscos registraron niveles más altos de mercurio y cadmio que los elaborados con otras proteínas. El pollo se asoció con menos de esos metales, pero con más plomo y herbicidas.

“La mayoría de los gatos comen prácticamente los mismos alimentos todos los días, con poca variación”, afirmó la autora del informe, Molly Hamilton, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de Colorado, que analiza los productos de consumo en busca de contaminantes y certifica aquellos que cumplen con sus estándares.

Riesgos potenciales

Los metales pesados pueden afectar distintos órganos. El cadmio perjudica los riñones y los huesos; el plomo puede dañar varios sistemas del organismo, y el mercurio afecta, entre otros, los sistemas nervioso e inmunitario, según la OMS. Los investigadores advirtieron que la exposición repetida podría acumularse, aunque el estudio no determinó si algún producto específico causa daño a los gatos.

“Los contaminantes representan una exposición continua que puede acumularse en el organismo de los gatos a lo largo de su vida”, explicó Hamilton. “Por ejemplo, la enfermedad renal crónica es una de las causas de muerte más comunes en gatos mayores; los riñones desempeñan un papel fundamental en la filtración de metales pesados”.

Cada alimento se analizó a partir de un solo lote, por lo que los resultados no reflejan posibles diferencias entre lotes. El estudio comparó niveles de contaminantes entre categorías, pero no evaluó el efecto de cada producto en la salud animal. El Pet Food Institute señaló que los fabricantes aplican controles de seguridad, verificación de proveedores y pruebas de calidad.

Preguntas pertinentes

Los expertos recomiendan que los consumidores pregunten a los fabricantes si analizan sus productos para detectar contaminantes, con qué frecuencia lo hacen y qué controles aplican. El informe también sugiere revisar toda la lista de ingredientes: el ingrediente principal no permite predecir qué contaminantes contiene el alimento.

Para reducir la exposición diaria al mercurio y al cadmio, el informe plantea alternar alimentos de pescado con otras proteínas. También señala que las opciones húmedas o deshidratadas al aire presentaron menos plomo que las secas, y que los productos con más ingredientes vegetales entre los primeros diez tendían a registrar más glifosato.

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