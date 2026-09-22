Autoridades inician estudio sobre el agua potable en busca de rastros de píldoras abortivas

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) analizará la presencia de mifepristona y misoprostol como parte de un estudio nacional sobre más de 1,400 fármacos, pesticidas y otros compuestos químicos. La iniciativa se desarrollará durante el próximo año en varios sistemas de agua de áreas metropolitanas aún no identificadas.

La investigación determinará únicamente si las sustancias están presentes en el agua. No establecerá sus concentraciones ni evaluará, por sí sola, posibles efectos sobre la salud humana.

La campaña no forma parte de los procesos habituales de la Ley de Agua Potable Segura ni obliga a las empresas de servicios públicos a realizar controles permanentes. Cualquier límite federal requeriría estudios adicionales y un proceso que podría prolongarse durante años.

Activistas antiaborto celebran el avance

Organizaciones como Students for Life of America (SFLA) llevan cerca de una década presionando a la EPA para que investigue la posible presencia de los medicamentos en los sistemas de agua. Sus dirigentes consideran el estudio un primer paso y reclaman pruebas obligatorias y continuas.

“Es emocionante, después de un largo camino de casi 10 años, que esto se tome lo suficientemente en serio como para figurar en una lista oficial”, declaró Kristi Hamrick, directora de políticas de SFLA, en una entrevista, recoge el medio The Hill.

El movimiento sostiene que decenas de toneladas de desechos médicos derivados de los abortos con medicamentos llegan cada año a las redes de aguas residuales. Sin embargo, científicos ambientales cuestionan esas estimaciones y señalan que no existen estudios que hayan detectado mifepristona en el agua.

Científicos y defensores del aborto cuestionan iniciativa

Expertos en salud ambiental afirman que otros medicamentos de uso diario ingresan a las aguas residuales en cantidades mucho mayores, sin que exista evidencia de daños. Consideran que incluir la mifepristona puede desviar recursos de contaminantes conocidos que sí requieren regulación.

Defensores del derecho al aborto describen la investigación como una maniobra política destinada a alimentar dudas sobre la seguridad del medicamento y a respaldar futuros esfuerzos para limitar su disponibilidad.

Temor a nuevas restricciones sobre la mifepristona

Aunque la EPA no ha declarado la mifepristona un contaminante oficial, especialistas advierten que los resultados podrían ser empleados por autoridades estatales y locales para justificar nuevas medidas de vigilancia o restricciones.

La preocupación surge en un contexto de creciente criminalización del aborto tras la decisión de la Corte Suprema en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. “Creo que lo preocupante aquí es que ya existe una cultura de criminalización en torno al aborto, especialmente desde el caso Dobbs, y la posibilidad de usar esto como justificación para una mayor vigilancia podría generar más temor entre las personas que buscan un aborto, entre los proveedores en un momento en que las personas ya están siendo criminalizadas y por los resultados de sus embarazos, incluido el aborto”, advierte Anna Bernstein, asesora principal de políticas federales del Instituto Guttmacher.

Actualmente, la mifepristona se ha convertido en el método más utilizado para interrumpir embarazos en Estados Unidos.

La EPA promete transparencia

La EPA afirmó que publicará los resultados en informes y publicaciones revisadas por pares una vez finalizados los análisis y los controles de calidad. Todavía no ha informado qué ciudades participarán ni cómo utilizará los datos.

La agencia presentó el proyecto como parte de la iniciativa “Make America Healthy Again”, impulsada por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y sostuvo que el estudio busca responder a la preocupación pública por contaminantes desconocidos en el agua potable.

Sigue leyendo:

· Encuesta sobre comportamientos de riesgo: jóvenes estadounidenses se interesan más en su nutrición que en el sexo y las drogas

· Un brote de dengue deja una víctima mortal en Florida: un riesgo que podría volverse permanente

· Exposición combinada a ácaros del polvo doméstico y sílice empeora inflamación de las vías respiratorias