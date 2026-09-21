Un brote de dengue deja una víctima mortal en Florida: un riesgo que podría volverse permanente

El Departamento de Salud de Florida confirmó la primera muerte vinculada al actual repunte de dengue. La víctima sería una anciana de Tampa que falleció el 4 de septiembre, según informó el Tampa Bay Times. Las autoridades no han divulgado más detalles.

El condado de Hillsborough ha reportado más de 130 casos de transmisión local, una cifra muy superior a los registros habituales. En todo el estado se contabilizan hasta ahora 152 casos, el segundo total más alto después del récord de casi 200 registrado en 2023.

“Esto es sumamente inusual para nosotros”, se excusó el portavoz del condado, Chris Wilkerson, recogió Associated Press (AP).

Mosquitos y clima favorecen la expansión del virus

El dengue se transmite mediante mosquitos propios de zonas cálidas, específicamente de la especie Aedes. Expertos atribuyen el brote a las condiciones recientes, que facilitaron la reproducción de estos insectos, y advierten que el cambio climático podría ampliar su distribución geográfica.

Los especialistas señalan que Florida reúne condiciones favorables para la presencia constante del mosquito transmisor. Los brotes suelen comenzar cuando una persona infectada viaja y, al regresar, es picada por un mosquito capaz de propagar el virus.

Autoridades intensifican control

Los equipos de Hillsborough realizan fumigaciones durante el día y la noche y revisan viviendas para eliminar agua estancada en neumáticos y otros recipientes. Estas medidas buscan reducir los criaderos y limitar nuevas infecciones.

Los análisis más recientes de mosquitos no han detectado el virus, lo que indicaría una disminución del riesgo inmediato. Sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia debido a la presencia habitual del insecto en la región y a que muchas infecciones no son notificadas.

Cómo se diagnística el dengue y síntomas

El diagnóstico del dengue se basa en la combinación de la clínica (fiebre aguda más síntomas compatibles y antecedente de exposición en zona endémica) y pruebas de laboratorio que varían según el día de evolución de la enfermedad.

En cuanto a los criterios clínicos, se considera caso sospechoso a toda persona que, en los últimos 14 días, haya estado en zona con transmisión de dengue y presente fiebre de 2 a 7 días de duración, además de síntomas como náuseas/vómitos, exantema (erupción), cefalea o dolor retroorbitario, mialgias/artralgias, petequias o prueba del torniquete positiva, leucopenia.

La prueba del torniquete (positiva si aparecen ≥10 petequias por pulgada cuadrada tras 5 minutos de presión) y un hemograma con leucopenia y/o trombocitopenia apoyan la sospecha, pero no confirman el diagnóstico por sí solos.

Mientras que, al referirse al laboratorio, el rendimiento de cada prueba depende del momento en que se toma la muestra. Las guías actuales (CDC, OMS, IDSA/ASM) recomiendan un algoritmo basado en los días desde el inicio de la fiebre.

Tratamiento y medicamentos si hay contagio

Si se sospecha dengue, el tratamiento suele ser de apoyo: reposo, hidratación cuidadosa y paracetamol/acetaminofén para la fiebre y el dolor. No existe un antiviral específico de uso rutinario; el dengue grave requiere valoración y, a menudo, hospitalización.

Opciones generalmente seguras:

Paracetamol (acetaminofén): úsalo siguiendo la dosis del envase o la indicada por un profesional. No excedas la dosis máxima diaria ni combines varios productos que lo contengan, porque puede causar lesión hepática. Evítalo o consulta antes si tienes enfermedad del hígado, consumes mucho alcohol o tomas otros medicamentos.

úsalo siguiendo la dosis del envase o la indicada por un profesional. No excedas la dosis máxima diaria ni combines varios productos que lo contengan, porque puede causar lesión hepática. Evítalo o consulta antes si tienes enfermedad del hígado, consumes mucho alcohol o tomas otros medicamentos. Líquidos por vía oral: agua, sueros de rehidratación oral, caldos o bebidas con electrolitos, en sorbos frecuentes. Si hay vómitos persistentes o no puedes beber, necesitas atención médica; no intentes “forzar” grandes cantidades de líquido.

agua, sueros de rehidratación oral, caldos o bebidas con electrolitos, en sorbos frecuentes. Si hay vómitos persistentes o no puedes beber, necesitas atención médica; no intentes “forzar” grandes cantidades de líquido. Reposo y medidas físicas: ropa ligera, ambiente fresco y paños tibios —no hielo ni baños extremadamente fríos— para aliviar la fiebre.

ropa ligera, ambiente fresco y paños tibios —no hielo ni baños extremadamente fríos— para aliviar la fiebre. Seguimiento médico: conviene confirmar el diagnóstico y vigilar hidratación, sangrado y evolución, especialmente durante la fase en que la fiebre comienza a bajar.

Medicamentos que deben evitarse (salvo indicación expresa de un médico):

Aspirina o ácido acetilsalicílico.

Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco y otros AINE , incluidos algunos medicamentos para resfriado o dolor que los contienen.

, incluidos algunos medicamentos para resfriado o dolor que los contienen. Ácido mefenámico y otros antiinflamatorios similares.

y otros antiinflamatorios similares. Corticoides como prednisona o dexametasona, salvo que un profesional los indique por otra razón.

como prednisona o dexametasona, salvo que un profesional los indique por otra razón. Inyecciones intramusculares, porque pueden aumentar el riesgo de hematomas o sangrado.

Estos fármacos pueden favorecer irritación gastrointestinal y sangrado en el dengue.

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