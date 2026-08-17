Aumentan infestaciones de chinches de cama: la amenaza oculta que puede provocar insomnio y hemorragias

Las infestaciones de chinches están en aumento en Esatdos Unidos, lo que genera inquietud entre los propietarios de viviendas. Estas plagas, llamadas los vampiros de los insectos, que se alimentan de sangre humana, se han vuelto más comunes en esta época del año. Expertos advierten que se debe tener cuidado para evitar introducirlas en casa.

Investigaciones recientes sugieren que las chinches podrían tener la capacidad de transmitir una infección resistente a los antibióticos, conocida como MRSA. Aunque no se ha probado definitivamente que propaguen enfermedades, estudios preliminares generan preocupación.

Associated Press (AP) recuerda el caso de un hombre de 70 años que vivía solo en las afueras de París y que un día se desmayó en la calle. Tras ello, fue hospitalizado por anemia causada por la pérdida de sangre, además de estar infestado de chinches, lo que resalta el potencial riesgo para la salud asociado a estas plagas.

“También tenía chinches alimentándose de su cuello, cabeza y hombro. Una inspección de su apartamento detectó miles de ellas en su cama, así como en el suelo, las paredes y las cortinas de su casa”, reseñó AP.

¿Qué son las chinches?

Las chinches son insectos chupadores de sangre, parásitos de color marrón y del tamaño aproximado de una semilla de manzana. Investigadores estiman que se remontan a la época de los dinosaurios.

Se alimentan de sangre humana y animal. Generalmente, se instalan en las camas y suelen esconderse en colchones, somieres, cabeceras, grietas y muebles cercanos a las habitaciones.

Cómo actúan

Se activan principalmente por la noche y detectan a las personas por el calor corporal y el dióxido de carbono que exhalan.

Perforan la piel con su aparato bucal, inyectan saliva con sustancias anestésicas y anticoagulantes, y succionan sangre durante varios minutos.

Después de alimentarse, regresan a sus escondites; pueden sobrevivir semanas o incluso meses sin comer.

No vuelan ni saltan: se desplazan caminando y también pueden transportarse en ropa, maletas, colchones y otros objetos.

Qué efectos producen

Las picaduras pueden causar ronchas, enrojecimiento y mucha comezón, aunque algunas personas no presentan reacción visible. Normalmente desaparecen en una o dos semanas; rascarse puede provocar una infección secundaria. No se considera que las chinches transmitan enfermedades a los seres humanos, pero pueden causar reacciones alérgicas y molestias importantes.

Una señal frecuente es encontrar varias picaduras agrupadas o en línea, además de pequeños puntos oscuros, manchas de sangre o insectos en las costuras del colchón.

Transmisión en humanos

Se comenta acerca de una buena noticia: que no hay pruebas concluyentes de que las chinches transmitan enfermedades de persona a persona. Su sistema digestivo y anatomía parecen impedir que los gérmenes se propaguen eficazmente, según Chow-Yang Lee, entomólogo de la Universidad de California en Riverside, entrevistado por AP.

No obstante, en 2023 investigadores de la Universidad de Dakota del Sur publicaron los resultados de un experimento en el que utilizaron cápsulas de sangre con una piel artificial que demostró que las chinches podían adquirir SARM durante una alimentación y propagarlo durante una posterior.

Aunque se necesitan más estudios y un seguimiento para demostrar con certeza que las chinches transmiten el SARM a las personas, afirmó a AP José Pietri, uno de los autores del estudio y profesor de la Universidad de Purdue.

Su olor las pone al descubierto

las chinches (especialmente las llamadas chinches apestosas o fétidas) huelen muy mal cuando las matas, las aplastas o simplemente se sienten en peligro.

También suelen oler mal cuando hay varias juntas. El olor suele describirse como dulce y rancio, a veces parecido a fruta pasada, cilantro fuerte, moho o almendra amarga, y se nota más en infestaciones grandes.

Ese olor no siempre aparece con pocas chinches, así que no es una prueba definitiva por sí sola. Si además ves manchas negras, mudas o picaduras, conviene revisar colchón, costuras, zócalos y muebles cercanos.

Resistencia a los pesticidas

Las chinches han desarrollado resistencia a múltiples pesticidas a lo largo de los años, lo que ha contribuido a su resurgimiento.

Poblaciones en varias ciudades están aumentando, seguido de reportes de infestaciones en viviendas de bajos ingresos sin recursos para combatirlas.

Estrategias de prevención y erradicación

La prevención es clave para no introducir chinches en el hogar. Se recomienda a los viajeros examinar habitaciones de hotel y a los propietarios inspeccionar muebles de segunda mano.

Si ya se tiene una infestación, es recomendable acudir a exterminadores profesionales para tratar el problema de manera efectiva y evitar daños.

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