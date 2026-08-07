Así actúan los zancudos: ¿es verdad que solo pican las hembras?

No es mito ni leyenda: son los zancudos (o mosquitos) hembras los que pican a las personas y a los animales. Los machos son inofensivos para nuestra piel y nunca nos pican.

La pregunta es: ¿por qué ocurre este fenómeno?

Necesidad de reproducción: las hembras necesitan las proteínas, el hierro y los aminoácidos que tiene la sangre para que sus huevos puedan crecer y madurar.

No es para sobrevivir: ningún zancudo necesita la sangre para vivir el día a día. Su alimento principal (tanto de machos como de hembras) es el néctar de las flores, el agua azucarada y la savia de las plantas.

Anatomía diferente: las hembras tienen una boca especial (trompa o probóscide) con pequeñas agujas para cortar la piel y succionar. Los machos no tienen esa boca y sus partes sirven solo para comer plantas o detectar a las hembras.

Datos clave

Los machos comen plantas: se la pasan sobre las flores buscando azúcar.

Cómo eligen a quién picar: las hembras usan el calor de nuestro cuerpo, el sudor y el aire con gas carbónico (CO2) que botamos al respirar para encontrarnos.

Cuáles son los efectos de las picaduras

Las picaduras de mosquitos suelen causar efectos leves y temporales, pero algunos mosquitos o zancudos pueden transmitir enfermedades importantes.

Efectos comunes

Roncha o bulto rojo con picazón, ardor e hinchazón; normalmente desaparece en pocos días.

Irritación más intensa o inflamación extensa, especialmente en niños y personas sensibles.

Infección de la piel si la persona se rasca y permite la entrada de bacterias.

Reacciones alérgicas

En algunas personas pueden aparecer ampollas, urticaria o una hinchazón considerable. En casos muy raros puede producirse anafilaxia, una emergencia médica que puede causar dificultad para respirar, mareo o hinchazón de labios y garganta.

Enfermedades transmitidas

Si el mosquito está infectado, la picadura puede transmitir dengue, chikunguña, zika, fiebre amarilla, malaria, virus del Nilo Occidental y algunos tipos de encefalitis. Los síntomas de una enfermedad transmitida pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, erupción, escalofríos, náuseas o cansancio; la malaria puede ser potencialmente mortal si no se trata.

Cuándo buscar atención

Consulta a un profesional si presentas fiebre después de una picadura, síntomas intensos, empeoramiento del enrojecimiento, pus, una línea roja que se extiende desde la lesión o malestar general. Busca atención urgente ante dificultad para respirar, desmayo o hinchazón de la cara, labios o garganta.

Ciclo de vida y en qué etapa pican más

El mosquito pasa por cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Las tres primeras ocurren en el agua; en condiciones favorables, algunas especies como Aedes pueden completar el ciclo en aproximadamente 7–10 días.

Etapas del ciclo

Huevo: la hembra los deposita cerca o dentro de agua, generalmente en recipientes que pueden acumularla.

la hembra los deposita cerca o dentro de agua, generalmente en recipientes que pueden acumularla. Larva: nace del huevo y vive en el agua, alimentándose de microorganismos y materia orgánica.

nace del huevo y vive en el agua, alimentándose de microorganismos y materia orgánica. Pupa: permanece en el agua y realiza la transformación hacia adulto; en esta fase no suele alimentarse.

permanece en el agua y realiza la transformación hacia adulto; en esta fase no suele alimentarse. Adulto: emerge, seca sus alas, vuela, se aparea y busca alimento.

¿En qué etapa pican?

Los mosquitos pican únicamente cuando son adultos y, principalmente, las hembras. Necesitan sangre para desarrollar sus huevos; los machos se alimentan sobre todo de néctar y otros líquidos vegetales.

La hora de mayor actividad depende de la especie: Aedes aegypti suele picar durante el día, especialmente temprano y al final de la tarde, mientras que algunos Anopheles pican más al anochecer o durante la noche.

¿Por qué zumban?

Los zancudos zumban porque sus alas baten muy rápido, produciendo vibraciones en el aire. Ese sonido agudo suele escucharse más cuando vuelan cerca del oído.

El zumbido no busca molestarnos: forma parte de su comunicación y puede ayudar a machos y hembras a localizarse para aparearse.

Las hembras, además, detectan el dióxido de carbono, el calor y los olores corporales, por eso a menudo se acercan a nuestra cabeza.

Métodos efectivos para repeler mosquitos hembras

Las mosquitas o zancudos hembras son las que suelen picar porque necesitan proteínas para producir huevos; los métodos más efectivos para repelerlas son:

Repelentes en la piel: productos con DEET , icaridina/picaridina , IR3535 o aceite de eucalipto limón (OLE/PMD) . Aplícalos siguiendo la etiqueta y reaplica cuando corresponda.

productos con , , o . Aplícalos siguiendo la etiqueta y reaplica cuando corresponda. Ropa protectora: usa prendas holgadas que cubran brazos y piernas; la ropa tratada con permetrina ofrece protección adicional, pero la permetrina no debe aplicarse directamente sobre la piel.

usa prendas holgadas que cubran brazos y piernas; la ropa tratada con ofrece protección adicional, pero la permetrina no debe aplicarse directamente sobre la piel. Barreras físicas: instala mosquiteros en puertas y ventanas, repara agujeros y utiliza una mosquitera sobre la cama, especialmente si duermes sin aire acondicionado.

instala mosquiteros en puertas y ventanas, repara agujeros y utiliza una mosquitera sobre la cama, especialmente si duermes sin aire acondicionado. Eliminar criaderos: vacía y limpia con frecuencia recipientes, platos de macetas, cubetas, canaletas y cualquier objeto que acumule agua; el mosquito Aedes aegypti, común en zonas tropicales, puede reproducirse en pequeñas cantidades de agua.

vacía y limpia con frecuencia recipientes, platos de macetas, cubetas, canaletas y cualquier objeto que acumule agua; el mosquito Aedes aegypti, común en zonas tropicales, puede reproducirse en pequeñas cantidades de agua. Repelentes ambientales: tabletas o vaporizadores pueden ayudar en interiores; los espirales deben usarse únicamente en lugares ventilados.

Los aparatos ultrasónicos, las plantas aromáticas, el vinagre y trucos como limón con clavos no deben considerarse métodos confiables para prevenir picaduras. Si estás en una zona con dengue, zika o chikunguña, lo más seguro es combinar repelente, ropa cubierta, mosquiteros y eliminación de agua estancada.

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