Claves para proteger a los bebés del calor extremo en verano

Los bebés y niños pequeños son más susceptibles a enfermedades relacionadas con el calor. Su menor capacidad de sudar y su mayor superficie corporal en comparación con su masa corporal los hacen absorber el calor más rápidamente.

Este año, el cambio climático está intensificando las olas de calor, lo que genera un mayor riesgo para los más jóvenes. Esto genera, según Associated Press (AP), preguntas clave que pueden generar ansiedad en los padres: ¿Cuánto tiempo deben estar los niños fuera de casa? ¿Cómo sé que están bien? ¿Qué debo evitar?

Durante los días calurosos, los padres deben estar atentos a ciertos signos que podrían indicar que sus hijos están sufriendo de calor extremo.

La Dra. Katherine Williamson, pediatra de Rady Children’s Health en Orange, en California, señaló a AP la importancia de reconocer estos síntomas.

“Hablamos de ahogamiento y asfixia con los niños pequeños, y ahora estamos empezando a incluir el calor”, dijo. “Se ha convertido en algo más común como posible lesión”.

Consideraciones vitales

Los niños sudan menos que los adultos y tienen un metabolismo más elevado, lo que hace que se calienten más rápido.

Así, en condiciones de calor extremo, su mayor relación superficie-masa aumenta la absorción de calor.

Por eso, los padres deben estar atentos a los signos de insolación. La falta de lágrimas o los pañales mojados con frecuencia podrían indicar deshidratación en el bebé. Se recomienda alimentar al bebé con porciones más pequeñas y con mayor frecuencia para asegurar que reciba suficiente líquido.

Consejos para mantener a los niños fuera de peligro

Para garantizar la seguridad de los niños en climas cálidos, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día.

Vestir a los niños con ropa ligera y de colores claros.

Asegurarse de que mantengan una hidratación adecuada, incluyéndolos en el consumo de frutas jugosas.

Precauciones en el uso del cochecito

Aunque a menudo se aconseja proteger a los niños del sol, el uso de mantas en cochecitos puede ser contraproducente, ya que puede atrapar el calor.

Se debe optar por el uso de capotas diseñadas para proporcionar sombra.

Normas de seguridad en vehículos

Dejar a los niños dentro de un vehículo, incluso por cortos periodos, puede ser mortal.

En 2025, se registraron 31 muertes por insolación en coches. Se recomienda que los cuidadores sigan estrategias como dejar objetos personales en el asiento trasero para recordar la presencia del niño.

Recomendaciones para un viajero fresco

Al regresar a un auto estacionado, es importante verificar que las partes metálicas de la silla de auto no estén demasiado calientes.

Los expertos aconsejan abrir las ventanillas para permitir la circulación del aire antes de encender el aire acondicionado.

Deshidratación en bebés

En bebés y niños pequeños, la deshidratación suele notarse por menos orina, boca seca, menos lágrimas al llorar y menor energía o irritabilidad.

Señales leves o moderadas

Orina con menos frecuencia; en bebés, menos de seis pañales mojados al día.

Boca seca o reseca.

Menos lágrimas al llorar.

Fontanela hundida en un bebé o niño pequeño.

Juega menos de lo usual o está más cansado.

Señales de alarma

Muy irritable.

Excesivamente somnoliento o letárgico.

Ojos hundidos.

Manos y pies fríos y pálidos.

Piel arrugada o aspecto muy seco.

Orina solo una o dos veces al día.

Cuándo preocuparse

Si además de esos signos hay vómitos persistentes, diarrea intensa, rechazo a tomar líquidos o el niño está difícil de despertar, conviene buscar atención médica pronto. En bebés pequeños, la deshidratación puede avanzar rápido, así que varios de estos síntomas juntos merecen evaluación pediátrica.

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