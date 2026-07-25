La MLS libera a Messi y De Paul del All-Star en Charlotte

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no participarán en el MLS All-Star Game 2026. La Major League Soccer confirmó este sábado que ambos futbolistas del Inter Miami quedaron exentos del tradicional partido de estrellas tras haber disputado el Mundial 2026 hasta sus últimas instancias, una decisión contemplada en un acuerdo previo entre la liga y los clubes.

El encuentro, que reunirá a las figuras de la MLS y la Liga MX, se celebrará el próximo miércoles en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Sin embargo, la ausencia de los dos argentinos responde al periodo de descanso previsto para quienes finalizaron recientemente su participación en la Copa del Mundo.

La liga explicó que, antes del inicio de la temporada, se estableció un mecanismo para que los jugadores que llegaran al cierre del Mundial pudieran negociar con sus equipos el tiempo de recuperación y el calendario de reincorporación.

“En consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS ‘All-Star’ Game 2026”, informó la MLS en un comunicado.

Tanto Messi como De Paul viajaron a Argentina tras concluir el torneo mundialista y este sábado tampoco estuvieron disponibles para el partido del Inter Miami frente al Montreal, correspondiente a la temporada regular de la MLS. Hasta el momento, el club no ha informado cuándo regresarán a la actividad.

Un antecedente distinto al vivido en 2025

La situación difiere de la ocurrida el año anterior. En aquella ocasión, Messi y Jordi Alba fueron suspendidos por un partido después de no presentarse al All-Star, en medio de una controversia entre la MLS y el Inter Miami. Ambos acababan de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA.

Ahora, la ausencia de Messi y De Paul se encuentra respaldada por un acuerdo previamente definido entre la competición y las franquicias, evitando una sanción similar.

El MLS All-Star Game enfrentará por quinta ocasión a un combinado de la MLS contra otro de la Liga MX. El historial favorece al conjunto estadounidense por 3-1, aunque el campeonato mexicano obtuvo una contundente victoria en la edición de 2024.

La actividad comenzará un día antes del duelo principal con el MLS All-Star Skills Challenge 2026, programado para el martes 28 de julio en el Truist Field de Charlotte. Esa competencia técnica llega con la serie histórica igualada 2-2 entre ambas ligas.

Charlotte se prepara para una semana dedicada al fútbol

La organización presentó el evento como una celebración del fútbol continental apenas nueve días después de la final del Mundial 2026, destacando el ambiente que se vivirá en Charlotte y el protagonismo de la comunidad latina en la ciudad.

Además del partido de estrellas y el concurso de habilidades, la llamada All-Star Week incluirá actividades comunitarias, celebraciones para los aficionados, apariciones de futbolistas y una nueva edición del MLS NEXT All-Star Game presentado por Allstate, dedicado a las promesas del continente.

Charlotte también llega al evento respaldada por el crecimiento que ha experimentado desde el ingreso de Charlotte FC a la MLS en 2022. En su primer encuentro como local reunió a 74,479 espectadores, una cifra récord para la franquicia.

Desde entonces, casi tres millones de aficionados han asistido a eventos futbolísticos en Uptown Charlotte, incluyendo partidos de la MLS, Leagues Cup, Copa América, Mundial de Clubes y amistosos internacionales.

La MLS destacó que el Bank of America Stadium se ha convertido en uno de los principales escenarios del crecimiento del fútbol en la ciudad y será nuevamente la sede del enfrentamiento entre las figuras de la MLS y la Liga MX, aunque esta vez sin la presencia de Lionel Messi ni Rodrigo De Paul.

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