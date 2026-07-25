El regalo secreto de Messi que una influencer echó a perder

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es el líder moral y deportivo de la selección de Argentina. Tras el trago amargo de perder la final de la Copa del Mundo 0-1 ante España, “La Pulga” se puso “la de en medio” —como coloquialmente se conoce en México al acto de comandar una iniciativa solidaria— para levantar el ánimo de sus compañeros con un obsequio cargado de identidad.

El capitán sorprendió a los 26 integrantes del plantel nacional con un kit para tomar mate totalmente personalizado. Un detalle que no se estimó en lo económico, sino en la profunda amistad y camaradería forjada durante los 52 días de estancia en la justa mundialista.

KELCI ROSE MOSTRÓ EL REGALO DE MESSI A SUS COMPAÑEROS ???



La pareja de Marcos Senesi mostró el bolso matero que el capitán argentino le regaló a todos sus compañeros, en el #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/B2ianCjoVd — DSPORTS (@DSports) July 25, 2026

La filtración de un secreto de vestidor

A pesar de que al astro del Inter Miami de la MLS no le agrada que se ventilen públicamente sus acciones íntimas, el regalo salió a la luz por accidente. La responsable de la revelación fue Kelci Rose Bowers, influencer y pareja sentimental del defensor Marcos Senesi, quien acompañó de cerca al equipo en la cita mundialista de 2026.

Sin ánimos de exhibir los manejos internos de la Albiceleste, a Kelci se le hizo un gesto interesante y digno de compartir. “Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar”, expresó entusiasmada en sus redes sociales antes de desempacar el tesoro que revolucionó el internet.

¿Qué contiene la exclusiva “matera” de Messi?

La influencer detalló minuciosamente cada uno de los artículos que componen el kit. El obsequio consiste en un elegante bolso marrón de cuero personalizado con el nombre de cada futbolista (en su caso, el de Marcos Senesi, flamante refuerzo del Tottenham Hotspur de la Premier League), el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una imagen vinculada a la Copa del Mundo.

Dentro del bolso se encuentró el verdadero objeto del deseo:

Un termo cromado dorado de la exclusiva marca Stanley .

. Un mate y una bombilla grabados.

Yerba mate de primera calidad.

En el mercado actual, este termo Stanley edición especial tiene un costo aproximado de $331.35 dólares (cerca de $5,800 pesos mexicanos). Sin embargo, el valor monetario pasa a segundo plano cuando se entiende la filosofía y el ritual que representa esta bebida para el pueblo rioplatense.

??? Regalo personalizado. La novia de Senesi mostró el obsequio de Messi para los jugadores de la selección



? Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, mostró el regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel de la Selección Argentina tras el Mundial. En un video publicado en? pic.twitter.com/OH5FomwTjx — El Observador Argentina (@observadorar) July 25, 2026

“Pajilla”: El divertido blooper que enterneció a las redes

El video no tardó en viralizarse en plataformas como TikTok e Instagram, no solo por el valor estimativo del presente, sino por la espontaneidad de Kelci. Al no estar familiarizada con las costumbres sudamericanas, la joven protagonizó uno de los momentos más simpáticos al intentar nombrar la bombilla, definiéndola como una “pajilla”. Tras aclarar entre risas que no sabía el nombre correcto de la pieza, despertó cientos de comentarios divertidos de los hinchas que celebraron su curiosidad por el ritual.

Actualmente, la creadora de contenido viaja de regreso a la ciudad de Miami, Florida, con una misión muy importante: su pareja le encomendó trasladar el obsequio con el máximo cuidado para mantener a salvo este recuerdo histórico.

El mate como símbolo de pertenencia en la ‘Scaloneta’

Más allá del lujo, las reacciones de los usuarios en redes sociales resaltaron la importancia que tiene este consumo en la interna dirigida por Lionel Scaloni. En cada viaje, concentración o entrenamiento, el mate es el motor que une al grupo.

? EL TERMO DORADO DE MESSI ?

STANLEY ORIGINAL.



Le regalo uno a cada uno de sus compañeros de la Selección ??

¡EDICIÓN LIMITADA!



Por el momento solo en USA ??

? https://t.co/okXyqs9itS pic.twitter.com/oUfU2rPeUt — Descuentos Trend (@trendoferta_arg) July 25, 2026

Este regalo de Lionel Messi funciona como un símbolo de pertenencia y memoria compartida. Es el recordatorio de un Mundial cargado de emociones donde, a pesar de quedarse con el subcampeonato, la unión del grupo se mantuvo intacta gracias a la grandeza de su capitán.

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