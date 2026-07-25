Pamela Anderson afirma que no fue llamada para el reboot de “Baywatch”

La icónica actriz Pamela Anderson, conocida mundialmente por su papel de la salvavidas C.J. Parker en “Baywatch”, declaró que nadie del equipo de producción del próximo reboot de la serie, para la cadena Fox, se puso en contacto con ella para ofrecerle un cameo en el proyecto.

En declaraciones recientes para Deadline, Anderson habló sobre su posible participación: “Nadie se ha puesto en contacto conmigo”. “No sé mucho de eso”, dijo.

La actriz, de 59 años, interpretó al personaje durante cinco temporadas entre 1992 y 1997, explicó que estar en el programa le enseñó mucho, pero de igual forma no tiene planes de volver.

Además, contó que en algún momento la producción se puso en contacto con sus hijos, pero no hubo avances.

“Sé que en algún momento hablaron con mis hijos sobre producir, pero no creo que tuvieran una reunión de ideas. No estoy segura de qué pasó allí, pero les deseo lo mejor”, explicó .

La actriz afirmó que su enfoque está en tomar “decisiones realmente audaces” y sorprender al público con nuevos proyectos como su protagónico en la cinta “Rosebush Pruning”, la cual se estrenó en cines selectos de Estados Unidos.

Sobre el reboot de “Baywatch”

Mientras Anderson se mantiene al margen, el reboot sigue su curso con un elenco renovado.

La nueva serie, que se estrenará en enero de 2027, estará protagonizada por Stephen Amell, Shay Mitchell y Brooks Nader.

La producción no ha dependido únicamente de la nostalgia para generar expectativa; en un evento de casting abierto en Marina del Rey, más de 2,000 aspirantes se presentaron para optar a un puesto en la nueva versión, lo que refleja el enorme interés que aún despierta la franquicia.

Por otro lado, algunos actores originales han regresado para filmar escenas en Venice, California, incluyendo a David Chokachi, Kelly Packard y Michael Bergin, mientras que Erika Eleniak retomará su papel de Shauni McClain.

Mira el tráiler de la nueva película de Pamela Anderson:

Seguir leyendo:

· ¿Quieres ser un salvavidas de “Baywatch”? Apúntate al casting en Marina del Rey

· Pamela Anderson reveló la verdad sobre su relación con Liam Neeson

· Se prepara una nueva versión de la exitosa serie de televisión “Baywatch”