Pamela Anderson reveló la verdad sobre su relación con Liam Neeson

La actriz y modelo Pamela Anderson decidió romper el silencio y detallar, por primera vez, el verdadero alcance de su relación con el actor irlandés Liam Neeson.

En una reciente entrevista con la revista People, la estrella de 58 años confirmó que el intenso vínculo surgido tras el rodaje de la comedia de acción The Naked Gun fue mucho más que un simple truco publicitario.

“Debes saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar”, reveló Anderson, despejando las dudas sobre la química que se percibía entre la pareja en Hollywood.

La actriz relató que vivió una “semana íntima” crucial con el actor en su residencia en la zona norte de Nueva York. Este tiempo, durante el que incluso estuvieron presentes sus respectivos asistentes y familiares, fue la oportunidad perfecta para conocerse a fondo.

La exprotagonista de Baywatch aseguró que guarda recuerdos tiernos de esa época, incluyendo un momento en el que el actor la presentó públicamente, en tono de broma, como “la futura señora Neeson” durante una cena en un pequeño restaurante francés.

A pesar de las especulaciones mediáticas que insinuaban que el romance había sido una estrategia de marketing para la película, Anderson fue categórica al negar dichas acusaciones. “Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Oh, eso es un truco publicitario’. Yo decía: ‘¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales’”, sentenció

Si bien la pareja se mostró cariñosa y tomada de la mano durante la promoción de The Naked Gun, la actriz aclaró que, en la actualidad, el romance evolucionó, dando a entender que ya no están juntos.

“Adoro a Liam, pero somos mejores amigos, con total honestidad”, afirmó. No obstante, la conexión se mantiene: la última vez que se encontraron fue en agosto, cuando Neeson asistió a verla actuar en la obra Camino Real, demostrando que el actor es “un gran apoyo en esta nueva etapa de mi carrera”.

“Estoy segura de que siempre estaremos en la vida del otro”, concluyó Anderson, dejando claro que su vínculo con el actor de Taken es duradero, aunque haya tomado un camino de profunda amistad.

Seguir leyendo:

· Adiós al rubio: Pamela Anderson sorprendió con un nuevo look

· El beso de Liam Neeson y Pamela Anderson que se volvió viral

· Pamela Anderson revela que actualmente no tiene comunicación con Tommy Lee