Pamela Anderson revela que actualmente no tiene comunicación con Tommy Lee

Con motivo de la promoción de su más reciente película “The Last Showgirl”, la actriz Pamela Anderson fue entrevistada por Andy Cohen, y reveló que en la actualidad no tiene una buena relación con Tommy Lee, el padre de sus hijos y con quien formó, en los años 90, una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo.

Se prepara una nueva versión de la exitosa serie de televisión “Baywatch”

La artista de 57 años admitió que la comunicación con el baterista del grupo Motley Crüe ya no es tan frecuente como antes: “Solíamos hablar mucho más. No recientemente, por desgracia, pero ya sabes, me gustaría que tuviéramos una relación mejor en este momento”.

A sus 55 años Pamela Anderson posa en minúsculo traje de baño rojo, impactando por su espectacular figura

Sin embargo, Anderson no descarta que la relación entre ellos pronto pueda cambiar, ya que su hijo Dylan se va a casar: “Mi hijo menor está comprometido, y vamos a tener nietos. Todo irá bien, tarde o temprano. Es sólo algo momentáneo”.

Pamela habló con orgullo de sus hijos Brandon y Dylan. Respecto al mayor, lo considera el responsable de su resurgimiento como actriz, pues fue el productor de su documental “A Love Story” en Netflix y quién le llevó el guión de “The Last Showgirl”, ya que su representante lo había rechazado y ni siquiera se lo entregó.

A Brandon lo describió de la siguiente manera: “Es una persona increíble y es una estrella de cine. Le encantan los negocios, es un negociador y le encanta”. Para su hijo Dylan tuvo las siguientes palabras: “Es músico y también empresario. Los dos son geniales”. “The Last Showgirl” se estrenó el 10 de enero en Estados Unidos.

Sigue leyendo: