Pamela Anderson revela que Tommy Lee destruyó su trailer mientras grababa la serie “Baywatch”

La actriz canadiense Pamela Anderson se encuentra promocionando su libro de memorias Love, Pamela y un documental sobre su vida, “Pamela: a love story”, ambos trabajos en los que da a conocer muchos detalles que interesarán a sus fans. Pero con motivo de ello declaró que los celos de su ahora ex esposo Tommy Lee llegaron a tal grado en los años 90 que éste destruyó su trailer mientras grababa un episodio de la popular serie de televisión “Baywatch”.

En entrevista con The Guardian Anderson -de 55 años- dio detalles sobre el incidente: “Tommy era tan celoso…yo pensaba que así era el amor. (En la serie) tenía que besar a David Chokachi, pero no le dije a Tommy. Perdió el control. Destrozó mi tráiler en el set, atravesó con su puño un armario. Me disculpé por no decírselo, mintiendo, como él dijo, y le dije que no volvería a suceder”.

Pamela se divorció de Tommy Lee en 1998, pero para entonces bebía y tomaba calmantes. Ocho años después se casó con el cantante Kid Rock, mas los problemas continuaron, también debido a sus celos. Anderson dio a conocer que tanto John F. Kenndey Jr. como Sylvester Stallone estuvieron muy interesados en ella, pero no aceptó sus propuestas; ahora está soltera y no desea salir con alguien por un buen rato.

“Casi nunca he estado cerca de mis amigos. La capacidad de estar sola es la capacidad de amar, ¿no? Pero esto va a ser bueno para mí. Voy a ser capaz de superarlo”. Love, Pamela saldrá a la venta el 31 de enero; ese mismo día se estrenará en Netflix “Pamela, a love story”; el director del documental es Ryan White.

