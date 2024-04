Aliada de Donald Trump confiesa haber matado a un perro bravucón y a una cabra maloliente

Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur y también aliada de Donald Trump, reveló que en su momento llegó matar con una arma de fuego a uno de sus perros por considerarlo demasiado inquieto y bravucón, lo cual también hizo con una cabra a la que no soportó por el hedor que despedía.

En su libro No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward (Sin vuelta atrás: La verdad sobre lo que está mal en la política y cómo hacer avanzar a Estados Unidos), el cual está a punto de salir a la venta, la republicana de 52 años describe algunos pasajes un tanto controversiales y desconocidos acerca de su personalidad.

A partir de una edición obtenida por The Guardian, el periódico británico menciona algunas anécdotas descritas por la mujer que suena podría convertirse en vicepresidenta de la nación, esto en caso de que Donald Trump triunfe en las próximas elecciones que definirán el destino de la Casa Blanca.

En uno de los capítulos, Kristi Noem refiere cómo le puso fin a la vida una mascota que tenía debido a su inquieto comportamiento y por ser agresivo hasta con ella.

La mujer describe que, durante un viaje de cacería de faisanes se enojó con “Cricket”, un perro de raza braco de 14 meses, pues tenía la esperanza de que, al entrar en contacto con otros perros de mayor edad, aprendería a comportase, pero en lugar de ello le arruinó el día al espantar a todas las posibles presas que pretendía cazar.

Además, cuenta que el mismo día se escapó del vehículo donde lo transportaban de regreso del bosque y al entrar en contacto con las gallinas de un vecino se encargó de matarlas, situación que obligó a pagar por los daños causados y además a limpiar toda la sangre que produjo la travesura del can.

Kristi Noem parece ser tan ruda como lo es Donald Trump, por quien siente una profunda admiración. (Crédito: Jeff Dean / AP)

Por si fuera poco, la gobernadora afirma que hasta intentó moderarla y ello la orilló a tomar la decisión de matarlo de un disparo.

“Odiaba a ese perro. me di cuenta de que tenía que sacrificarla. no era un trabajo agradable, pero que debía hacerse”, confiesa.

Algo similar ocurrió con una cabra pues, señala le gustaba perseguir a sus hijos, así que no tuvo más remedio que dispararle en dos ocasiones, esto debido a que al escuchar una primera detonación saltó e intentó darse a la fuga.

La propia Noem reconoce que comparte estas historias para demostrar su disposición a hacer cualquier cosa por “difícil, desordenada y fea” que parezca, esto si lo considera necesario.

“Amamos a los animales, pero decisiones difíciles como ésta ocurren todo el tiempo en una granja. Lamentablemente, hace unas semanas tuvimos que sacrificar tres caballos que habían estado en nuestra familia durante 25 años. Si quieres más historias reales, honestas y políticamente incorrectas que dejen boquiabiertos a los medios, reserva ‘No Going Back'”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

