Arturo Brizio descarta “mano negra” del arbitraje en el inicio de la liguilla

Arturo Brizio, expresidente de la Comisión de Arbitraje y silbante en un sinfín de partidos nacionales como internacionales, le puso paños fríos a la polémica que se ha generado en torno a la labor de los silbantes Óscar Mejía y Fernando Guerrero, en los partidos de Chivas vs. Toluca y América vs. Pachuca, al considerar que la labor de los dos árbitros fue acertada y consideró que: “Por ningún lado veo mano negra del arbitraje”.

Entrevistado vía telefónica por La Opinión, Brizio expuso que en primera instancia la polémica que quieren iniciar o armaron los especialistas del micrófono respecto a la supuesta ilegalidad de la mano del defensa del América Ramón Juárez, fue una acción bien marcada y que inclusive de haberse marcado como mano, simplemente el VAR, no habría podido accionar por ser una falta fuera del área.

“Para empezar la jugada del Pachuca vs. América es fuera del área lo que impide que el VAR pueda intervenir y Fernando Guerrero la considera como accidental y a mí me parece que está bien la marcación. Concuerdo con él de que la mano no va de manera antinatural, sino algo típico de la carrera de los jugadores del Pachuca y del América, además es un rebote muy rápido en la pierna de un jugador del Pachuca e insisto al no ser dentro del área inhibe la posibilidad de que el VAR interviniera”, aseguró el especialista arbitral.

Mientras que en la acción de la mano de Pavel Pérez en el juego de Chivas vs. Toluca, que fue invalidada por manos del jugador de Chivas, Brizio expuso que: “Mientras que en la jugada de Chivas es una jugada que si partimos de la base, que la mano es accidental, como yo creo que es accidental, el hecho de que la pare con la mano y que no sería sancionada si le hubiera caído a un compañero la pelota, pero aun con el despegue de Carlos Orrantía, jugador del Toluca, que es muy rápido y donde le vuelve a pegar a él, pero no rompe el concepto de inmediatez, lo cual la habría validado”, destacó.

Y añadió sobre este tema que: “Aun con toda esa duda, el razonamiento es saber como será el criterio arbitral, aunque la duda era saber si la mano era voluntaria, sobre todo que de las dos maneras no rompe el concepto de inmediatez y las marcaciones fueron correctas”.

APROBADOS

Por esa razón, a la hora de analizar globalmente la actuación de los silbantes Mejía y Guerrero, el ex dirigente arbitral expuso que: “Creo que el arbitraje, sobre todo el arbitraje de Óscar Mejía en el Guadalajara Toluca es un muy buen arbitraje. Él es un árbitro que no suele llevar problemas a la Comisión de Árbitros y en general es un tipo discreto, es un tipo que arbitra bastante centrado, no se saca de onda como dicen por ahí”.

También agregó, ahora, sobre Fernando Guerrero que: “Mientras que en el otro, en el del Pachuca vs. América, con la experiencia de Fernando Guerrero, no hubo nada que reprochar en sus marcaciones”.

Sobre una supuesta consigna de ayudar a que el América se corone campeón por parte de la Comisión de Arbitraje, en faltas pequeñas, casi imperceptibles, pero que terminan sumando un cúmulo de factores que históricamente se atribuyen para favorecer a las Águilas, Brizio dijo que: “Quizá el público lo puede decir, la gente normal puede estar diciendo eso”.

Y agregó que: “Me pregunto dónde lo fundamentan y termina siendo chusco todo eso que dicen. También se dice del Real Madrid, también se ha dicho de los grandes equipos, pero que haya indicadores, que sea algo palpable, pues no existe todo, queda en una cantaleta incomprobable, porque hasta el momento no hay pruebas que demuestren que se favorece al America. Creo que después de esto no le veo caso de este tipo de rumores, de este tipo de cuestiones que insisto no son comprobables”.

Para darle más énfasis a su punto de vista, Brizio Carter, con amplia experiencia en este tipo de suposiciones que se le han atribuido por décadas al arbitraje, mencionó que: “Creo que como en ninguna otra liga, como en la Liga MX, hay una gran variedad de campeones, porque de unos 20 años para atrás ha habido 40 campeones, inclusive el Atlas, entonces no me vengan a decir a mí que se le cuida a uno o a otro equipo. Yo lo que considero que de pronto haya apreciaciones, no precisamente errores, sino apreciaciones que son apegados a la regla y qué bueno, pues, como la jugada del Pachuca fue bien marcada, pero insisten que al no hacerlo, se asegura que se protege al América”.

EL VAR NO ES OBSOLETO

Dentro de la charla, también rechazó que la Liga MX tenga un sistema de VAR obsoleto y que no cumple con los estándares de calidad de otras Ligas del mundo, y que el dinero de las sanciones tendría que ser utilizado para mejorar las herramientas tecnológicas del arbitraje del fútbol en México

“No concuerdo con eso, porque insisto dónde está la falla, quieren el ojo de Halcón, no tenemos ese dinero para comprarlo, quieren el chip en el balón tampoco cuesta ese dinero, todos estos implementos tecnológicos son inmensamente más caros, entonces el VAR que existe en el fútbol mexicano, es un VAR competitivo, que se utiliza bastante bien”, aseguró.

El exsilbante internacional y presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio salió a defender el trabajo de los árbitros en los dos duelos de ida de la liguilla entre Chivas vs. Toluca y Pachuca vs. América. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

Empero dijo también que: “Pero la polémica nunca va a terminar, porque insisto, parte de esto es la ignorancia de quien comenta o los colores que se sienten afectados por una decisión del bar, pero al final las decisiones que se han tomado han sido las correctas. Quisiera que alguien viniera a decirme que por una jugada o un equipo que se haya quedado afuera y que haya pagado la multa o que no haya calificado por el arbitraje, te aseguro que no lo hay, entonces dónde está la famosa cantaleta de qué el arbitraje siempre es culpable, pero yo no veo la mano de arbitraje para mal en ninguna parte del torneo”.

Finalmente, remarcó sus juicios respecto a la posible mano negra del arbitraje en la liguilla: “No sé si sea mano negra o mano blanca, pero la realidad que no hay arbitraje más transparente que el de México, porque vemos en otras ligas como en España que han pasado cada cosa con decisiones que dices Dios mío y que están empezando, pero aquí el tema es estarle pegando al arbitraje para justificar ciertas cosas. Por lo cual mi apreciación es que los árbitros y el VAR han sido ampliamente competitivos en la liguilla”.

