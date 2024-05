El América sale vivo de Pachuca en medio de un polémico empate 1-1 a causa del arbitraje

Uff, el América logró salir con vida de su visita al Pachuca en el estadio Hidalgo al empatar 1-1 en el duelo de ida de la liguilla del torneo Clausura 2024, en un resultado que no estuvo exento de la polémica a causa del árbitro Fernando Guerrero que no quiso marcar una mano clara dentro del área del defensa del América Ramón Juárez y que no ameritó ni siquiera la intervención del VAR.

Obviamente en el lado de los Tuzos la omisión arbitral generó una gran molestia al considerar que el criterio de los silbantes sigue siendo el talón de Aquiles del arbitraje mexicano, pues en un partido este tipo de manos las consideran ilegales y ahora el llamado “Cantante” Guerrero la calificó como algo normal del zaguero americanista.

La realidad de las cosas es que Pachuca dejó escapar a su presa, sobre todo en la primera mitad, donde tuvo todo para despedazar a la oncena dirigida por el brasileño André Jardine, al grado de que más de seis acciones claras de gol fueron desperdiciadas por los atacantes del cuadro hidalguense como el colombiano Nelson Deossa, el venezolano Salomón Rondón, así como el incansable Erick “Chiquito” Sánchez.

Tuvo tanta autoridad el primer tiempo del Pachuca que no extrañaron la presencia del delantero marroquí de origen neerlandés Oussama Idrissi que fue suspendido por doble tarjeta amarilla en el duelo del Play In contra el Necaxa.

Inclusive Pachuca en caso de no poder avanzar a la siguiente fase de la liguilla del actual certamen, se estará rumiando el coraje por no haber podido concretar la gran opción que dejó escapar el ecuatoriano Andrés Micolta con la portería abierta y donde solo tenía que tocar por encima del portero del América para anidar la pelota en las redes y terminó volando su disparo.

Pachuca imprimió un ritmo tan frenético que dio la impresión de que el equipo que ha jugado tres encuentros en un lapso de diez días era el América, pues parecieron cansados por lo menos en los primeros 30 minutos de juego.

En este lapso de tiempo, Pachuca logró adelantarse en el marcador en el minuto 21 por conducto del venezolano Salomón Rondón, después de que ya había pasado la acción en que Juárez había tocado el balón con una mano y el silbante juzgó como legal la acción dejando en el aire una estela de polémica, por considerar que el América tiene otro tipo de trato por los nazarenos.

Las Águilas fueron los menos culpables de esta situación y aprovecharon que Pachuca se descuidó para empatar el encuentro 1-1 en el tercer minuto del tiempo agregado por conducto de Henry Martín y que fue un auténtico balde de agua fría para los Tuzos.

Henry Martín festeja el gol del empate del América en su visita al Pachuca en el duelo de ida de la liguilla del torneo Clausura 2024. Foto:Etzel Espinosa/Imago7.

El impacto del empate hizo estragos en la segunda mitad, pues fue cuando bajó el ritmo de juego y América supo controlar las acciones, generando mayor confianza en su estilo de juego hasta negociar este polémico resultado.

Ahora el próximo sábado ambos equipos tendrán que salir con todo al frente, sobre todo porque el gol de visitante ya no es criterio de desempate y esto obliga a que ambos equipos tengan que echar toda la carne al asador, sobre todo Pachuca que ya podrá contar con una de sus máximas figuras como el marroquí de origen neerlandés.

