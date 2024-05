Los 9 billetes y monedas raros que pueden valer miles de dólares en el mercado de subastas

A medida que pasan los años muchos billetes y monedas antiguas van aumentando su valor, lo que las hace únicas y especiales para los coleccionistas y casas de subastas quienes pueden ofertar miles de dólares por una de estas piezas.

Para dedicarse a la numismática hay que tener buen ojo y conocimiento, para muchos acérrimos coleccionistas identificar un ejemplar de gran valor puede resultar sencillo, pero para el ciudadano común que tiene probabilidades de toparse con uno de estos billetes o monedas no es tan fácil saber si valen mucho más que su valor nominal.

Es por esa razón que aquí te mostramos un listado de los billetes y monedas antiguos más raros que suelen valer una fortuna en el mercado de subastas:

Dólares presidenciales

En la memoria de muchos estadounidenses estará la serie de monedas de dólares presidenciales lanzada en el 2007 por la Casa de la Moneda de Estados Unidos en la que se mostraba a los primeros cuatro presidentes, estas tenían un detalle particular y es que no todas recibieron en el borde la inscripciones E Pluribus Unum”, “In God We Trust” y el año. Se estima que en el mercado pueden valer unos 3,000 dólares cada una.

1787 Céntimo de Fugio

Esta moneda de 1787 que también lleva el nombre del centavo “Franklin Press”, representa las trece colonias, en una de sus caras un sol y un reloj de sol en un lado y trece anillos unidos. En mercados como EBay se pueden subastar por hasta $600 dólares.

1983 Penny sin marca de ceca

Este centavo puede llegar a valer entre $7,000 a $15,000 dólares, durante su producción la Casa de la moneda solo hizo una pequeña cantidad de ejemplares algunos de estos accidentalmente no lograron tener la marca de ceca “P”.

1955 Doble Troquel Lincoln Penny

El error que hace que este centavo valga mucho más que su valor nominal es que tuvo una duplicación tanto de la fecha como en el perfil de Lincoln, los expertos mencionan que en la subastas se puede vender por $2,000 dólares.

2004-D Barrio del estado de Wisconsin con hoja adicional

Durante el proceso de acuñación de esta moneda uno un error en el que se agregó una hoja adicional a la mazorca de maíz en el reverso de la moneda. Por este pequeño detalle se puede vender por $300 dólares.

Billete de $500 dólares

Durante 1969 se dejaron de imprimir billetes de $500 dólares algunos muy raros y valiosos para los coleccionistas, los cuales algunos podrían valer actualmente entre $800 a $4,000 dólares.

Billete de $1,000 dólares

Los billetes de $1,000 dólares se dejaron de imprimir también en 1969, pero para los coleccionistas uno de estos ejemplares en buenas condiciones puede llegar a costar entre $1,500 a $6,000 dólares.

Billete de $5,000 dólares

Los ejemplares de estos billetes dejaron de imprimirse en 1954, pero aun en las subastas se pueden vender por hasta $30,000 dólares.

Billete de $10,000 dólares

Estos billetes también se dejaron de imprimir en 1945 aunque es poco común toparse con uno de ellos, en las subastas se puede llegar a vender por $480,000 dólares.

