Las 6 monedas raras e inusuales que no son valiosas en el mercado de subastas

En el mercado de subastas hay monedas que pueden costar una fortuna y otras que no, para los conocedores de la materia distinguir entre la que tienen valor y las que no, suele ser sencillo; sin embargo, para el ciudadano común es más difícil.

Es cierto que las rarezas, los pequeños detalles e imperfecciones de las monedas y billetes pueden hacer que su valor nominal asciendan hasta seis cifras, hay algunas que estos imperfectos no necesariamente las haga valiosa.

Una de las formas de saber si una moneda vale más es determinar la demanda de la misma en el mercado, por eso es tan importante conocer cuáles son los lugares en las que pueden ser ofertadas. Ante lo confuso que puede llegar a ser determinar esto, aquí te presento una lista con las monedas raras e inusuales que no son tan valiosas en el mercado de subastas:

Dólares de plata Eisenhower

Según los coleccionistas estas monedas suelen ser “demasiado grande, torpe e inconveniente”, destacó Texas Precious Metals, además al tener demasiados ejemplares se reduce su valor.

Cuartos Bicentenario

Entre los años 1975 y 1976 se produjo algunas monedas de veinticinco centavos con motivo del bicentenario aunque pertenece a una serie especial no son tan significativas a excepción de una moneda de veinticinco centavos de plata bicentenario de 1976-S que hace dos años se vendió por casi $20,000 dólares.

Medios dólares Kennedy

Estas se produjeron en 1964 tras el asesinato del presidente John F. Kennedy aunque son pocos ejemplares y pese a su valor histórico no suelen cotizarse tan alto en las subastas.

Los dólares Susan B. Anthony

Estas monedas fueron acuñadas entre los años 1979 y 1981, son las primeras monedas estadounidenses que representan a una mujer no ficticia; sin embargo, no son tan buscadas por los coleccionistas en el mercado encontrará mucha oferta, pero realmente poca demanda.

Centavos de trigo Lincoln

No es tan común encontrarse una de estas monedas las cuales fueron acuñadas entre 1909 y 1958; no obstante, no son tan buscadas por los coleccionistas, pero probablemente si te topas con un centavo de trigo de bronce Lincoln de 1943-D, podrías tener millones de dólares.

Cinco centavos anteriores a 1965

Estas monedas según los expertos están hechas de níquel y cobre, que no son tan valorados como la plata y, por lo tanto, no tienen tanto valor en el mercado.

Sigue leyendo: