¿Dónde vender monedas y billetes?, estos son los 5 mejores lugares de subastas

Los objetos de colección suelen ser muy valiosos no solo por el valor monetario que pueden llegar a representar sino también por la estima emocional que se les pueda tener; por lo tanto, si te has topado con unos cuantos billetes o monedas o simplemente los has heredado y no sabes ahora qué hacer o dónde venderlos, aquí te mencionamos cuáles son los 5 mejores lugares de subastas para hacerlo.

Es importante conocer muy bien tanto las plataformas en línea como los sitios de colección a los que se les presentarán estas piezas, ya que debe ser un sitio en el que se le pueda confiar estos objetos.

Por lo general, antes de venderlo el especialista hace una exhaustiva evaluación para saber si realmente los billetes y monedas tienen un valor mayor a la de su denominación original.

Heritage Auctions

La lista de los mejores sitios para subastar la encabeza Heritage Auctions ya que es la tercera casa de subastas más grande y conocida en el mundo. Tiene más de 48 años en el mercado y desde 1996 opera como sitio web facilitando las ventas y compras de moneda en línea, además el ayuda con el envío de billetes y monedas para su revisión sin costo adicional.

Según Intelligent Collector, Heritage Auctions “redefinió el mundo de los coleccionables”, cuando en el 2023, obtuvo $1,760 millones de dólares en ventas totales alcanzando un récord histórico en el mundo de las subastas.

Stack’s Bowers Galleries

Este también es uno de los subastadores y distribuidores de monedas más antiguo de Estados Unidos, su currículo está repleto de ventas récord. Cuenta con una plataforma donde se hacen pujas en vivo, los interesados pueden enviar sus coleccionables o venderlos ellos directamente.

Stack’s Bowers tiene una modalidad positiva para los vendedores y es que a diferencia de otras casas de subastas, este no cobra por catalogar, fotografiar, almacenar y comercializar las monedas o billetes.

APMEX

Si está interesado en vender oro plata, la Bolsa Estadounidense de Metales Preciosos (APMEX) tal vez sea la opción, este es uno de los mercados en línea que ha mantenido buena reputación. Se caracteriza también por ser de los mayores compradores de divisas raras comprando más mil millones de dólares. Además, está dentro de los 10 compradores autorizados por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Para vender con APMEX se debe primero solicitar la cotización, luego la empresa recibirá las monedas o billetes. La plataforma realmente es conocida por sus precios justo y su experiencia en el mercado.

eBay

Desde su creación en 1995, eBay también se ha posicionado como una de las mejores opciones para los vendedores y compradores de coleccionables, en su plataforma se puede publicar cualquier producto incluso monedas y billetes.

La diferencia entre otras plataformas es que en eBay son los mismos vendedores los que toman sus propias fotografías, hacen evaluación del mercado, fijan precios y crean sus propios listados.

Distribuidor local de monedas

Finalmente, una opción también viable es visitar las casas de empeño y subasta locales, aunque se pueden llegar a más compradores con solo un clic y desde la comodidad del hogar, puede que visitar un distribuidor local pueda tener más información sobre el producto, además estaría presente en el momento de la revisión y obtener su dinero de inmediato.

