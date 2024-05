Desestiman apelación de Pachuca por castigo a Oussama Idrissi y no podrá jugar vs. América

Finalmente, Pachuca no podrá tomar en cuenta al delantero marroquí de ascendencia neerlandesa Oussama Idrissi este miércoles vs. América en el inicio de los cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura 2024, al no prosperar la apelación que hizo la directiva de los Tuzos por la expulsión que fue objeto el pasado domingo en la victoria sobre Necaxa en la definición del Play In.

Idrissi fue expulsado en el minuto 87, supuestamente porque el árbitro Fernando Hernández había asumido que los aplausos que realizó el jugador marroquí a un costado de la banca de su equipo fueron una forma de desaprobar la actuación del silbante, empero, después de que se dio a conocer el reporte arbitral del juego contra Necaxa la tarjeta roja fue por recibir una segunda amarilla, pero sin especificar la razón de la misma.

Ante estos argumentos, la directiva del Pachuca entendió que había bases reglamentarias para apelar la suspensión de un juego que recibió Oussama, pero al final de cuentas los argumentos que analizó la Comisión Disciplinaria en su supuesta investigación no se encontraron los fundamentos para desestimar la sanción y por esa razón, el tribunal de penas de la Federación Mexicana de Fútbol ratificó el castigo.

“La Comisión Disciplinaria informa que en relación con la solicitud de investigación presentada por el club Pachuca, y de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, una vez llevadas a cabo las investigaciones vinculadas con la expulsión del jugador, Oussama Idrissi, correspondiente al partido del Play In del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, y después de haber analizado las acciones, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que no es procedente dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su club en su siguiente encuentro oficial de la Liga MX”, detalló el comunicado.

El Pachuca apeló ante la Comisión Disciplinaria la expulsión que sufrió Idrissi durante el juego de Play In que disputaron los Tuzos en contra de Necaxa y en donde el equipo hidalguense logró el triunfo por marcador de 2-1 en el Estadio Hidalgo, pero en sus reclamos no se encontraron los argumentos sólidos para retirar la tarjeta roja y que el jugador pudiera jugar contra el América.

En el reporte de la cédula que realizó el silbante Fernando Hernández y publicada por la propia Federación Mexicana de Futbol se estableció que en la primera tarjeta amarilla a Idrissi fue por “Desaprobar con palabra o acciones”, mientras que en las causas de la tarjeta roja se redactó que fue por “Recibir una segunda amonestación en el mismo partido”.

La ausencia de Oussama Idrissi es un duro golpe para el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, ya que en el semestre que lleva con el uniforme de los Tuzos acumula 31 encuentros con seis goles y 14 asistencias, por lo que será un problema menos para la defensa del América.

Frente a la resolución de las autoridades de la Comisión Disciplinaria, la directiva del Pachuca en sus redes sociales publicó que acataba lo dispuesto por el Tribunal de Penas del fútbol mexicano, dándole vuelta a la página en este asunto.

“En relación con la sanción impuesta a nuestro jugador Oussama Idrissi con un partido de suspensión, el Club Tuzos del Pachuca acepta la decisión y como siempre, valora el trabajo del arbitraje y la Comisión Disciplinaria. En apego a nuestros principios como institución, respetamos las resoluciones de los organismos del futbol mexicano”, expresó el equipo hidalguense a toda la opinión pública.

