El director del documental sobre Pamela Anderson habla sobre las declaraciones de Sylvester Stallone y Tim Allen

El 31 de enero saldrá a la venta Love, Pamela, el libro de memorias de la actriz Pamela Anderson, pero ese mismo día también se estrenará el documental de Netflix “Pamela, a love story”, dirigido por Ryan White. Desde hace algunos días la actriz canadiense ha dado a conocer detalles hasta ahora desconocidos acerca de su vida, como cuando Tim Allen se mostró desnudo algunos segundos ante ella, o la propuesta que le hizo Sylvester Stallone, deseando que fuera su “chica número 1”.

Ambos actores negaron haber hecho eso, pero ahora White concedió una entrevista a Yahoo en la que ahondó sobre su relación con Anderson durante la preparación del documental: “No me sorprende que la gente esté negando cosas. Lo que diré es esto: Pamela es honesta. Ella vive su vida en la forma más honesta que he visto. No hace las cosas para llamar la atención ni para obtener dinero”.

Ryan también comentó que hubo muchas otras cosas que quedaron fuera de la edición final de “Pamela, a love story”: “Así que sobre las anécdotas que ella me dijo -y hay muchas muy buenas que serían clickbait y que no incluí en el filme- creo cada una de ellas”. Para el proyecto el director tuvo acceso a cientos de horas de material en video, diarios personales y otras notas de la actriz, sin mencionar todos los episodios de la serie de televisión “Baywatch”, que Pamela Anderson protagonizó y que la convirtió en una estrella a nivel mundial.

