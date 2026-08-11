La batalla por blindar la ciudadanía por nacimiento crece ante los nuevos ataques de Trump

La disputa por la ciudadanía por nacimiento no terminó con el fallo de la Corte Suprema. Ahora, los grupos legales que consiguieron una victoria clave frente a Donald Trump regresaron a los tribunales para pedir que los bebés protegidos por su demanda colectiva no queden expuestos a los nuevos ataques de la administración.

La batalla tiene como escenario el tribunal federal de New Hampshire, donde las organizaciones presentaron una nueva moción para dejar claro que las protecciones obtenidas en el litigio continúan vigentes, pese a la nueva orden ejecutiva impulsada por Trump.

De acuerdo con ACLU, organización que encabeza parte de la representación legal, el movimiento busca evitar que el gobierno encuentre una vía para aplicar nuevamente restricciones a la ciudadanía de niños nacidos en territorio estadounidense.

La Corte Suprema ya había marcado el límite

El antecedente es el caso Trump v. Barbara, en el que la Corte Suprema otorgó el 30 de junio una victoria a los grupos de derechos civiles que cuestionaron la orden ejecutiva con la que Trump pretendía limitar la ciudadanía estadounidense de determinados bebés.

Los abogados sostienen que el máximo tribunal fue contundente al reconocer que la Decimocuarta Enmienda protege la ciudadanía de quienes nacen en Estados Unidos, salvo las excepciones históricas reconocidas por la propia jurisprudencia.

En la moción presentada en New Hampshire, los grupos legales argumentaron que la decisión de la Corte Suprema dejó claro que esas protecciones no pueden modificarse mediante una orden presidencial.

“La Corte Suprema confirmó que no existen excepciones adicionales más allá de las reconocidas en United States v. Wong Kim Ark”, señalaron los abogados en el documento judicial.

El caso de 1898, United States v. Wong Kim Ark, es uno de los principales precedentes sobre la ciudadanía de las personas nacidas en territorio estadounidense.

Los grupos legales quieren evitar otro frente de batalla

Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, el nuevo movimiento de Trump representa un intento de volver a poner a prueba los límites del poder presidencial.

Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal del caso, fue directo: “Ya es hora de que cesen estos ataques ilegales y crueles contra la ciudadanía de los niños”.

El Asian Law Caucus también cuestionó la nueva ofensiva. Su directora ejecutiva, Aarti Kohli, sostuvo que la administración está intentando ampliar mediante una orden ejecutiva las excepciones a la Decimocuarta Enmienda.

Mientras tanto, los grupos demandantes buscan que el tribunal federal confirme que los bebés incluidos en la demanda continúan protegidos.

Los abogados que ya obtuvieron el respaldo de la Corte Suprema sostienen que la respuesta quedó establecida en la Constitución y que ahora corresponde a los tribunales hacerla cumplir.

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