Trump deja vencer plazo para impugnar fallo sobre ciudadanía por nacimiento ante la Corte

La administración del presidente Donald Trump dejó transcurrir el plazo para solicitar que la Corte Suprema reconsiderara su decisión sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, uno de los temas más controvertidos de su agenda migratoria.

De acuerdo con información publicada por The Associated Press, el límite de 25 días para presentar una petición de reconsideración expiró sin que el Gobierno presentara un nuevo recurso, a pesar de que el mandatario había asegurado públicamente que insistiría en el caso tras la resolución emitida por el máximo tribunal.

Sin nueva petición ante la Corte

El fallo, aprobado en junio por una votación de 6-3, dejó sin efecto la orden ejecutiva con la que Trump buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular o con estatus temporal.

La medida ya había sido bloqueada previamente por distintos tribunales federales, por lo que nunca llegó a entrar en vigor. No obstante, tres magistrados —Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas— respaldaron la postura del presidente, mientras que Brett Kavanaugh consideró que la Constitución no impedía el plan, aunque señaló que sí contravenía una ley federal.

Una semana después del fallo, Trump escribió en redes sociales que solicitaría “inmediatamente” una nueva audiencia ante la Corte Suprema, pero finalmente no cumplió con ese anuncio.

Un recurso con pocas posibilidades

Especialistas en derecho constitucional consultados por la agencia mencionada señalaron que una petición de reconsideración tenía escasas probabilidades de prosperar. El profesor Aaron-Andrew Bruhl, de la Facultad de Derecho de William & Mary, explicó que el máximo tribunal no acepta revisar un caso ya resuelto desde hace más de cinco décadas.

“El umbral para conceder una solicitud de reconsideración es muy alto”, explicó Bruhl, al señalar que sería necesario que al menos uno de los magistrados que votó en contra modificara su postura y que la mayoría del tribunal respaldara esa decisión.

Hasta el cierre del plazo, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia ofrecieron comentarios sobre la ausencia de una nueva solicitud.

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