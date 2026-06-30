Organizaciones celebran fallo sobre ciudadanía y piden a inmigrantes recordar lo que Trump intentó hacer

La decisión de la Corte Suprema de mantener vigente la ciudadanía por nacimiento sigue generando reacciones. Ahora fueron diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes las que celebraron el fallo, al considerar que protege un principio constitucional que durante más de 150 años ha definido quién es ciudadano estadounidense.

Además de reconocer la resolución judicial, varios colectivos aprovecharon para advertir que el intento del presidente Donald Trump por restringir este derecho no debe quedar en el olvido.

“Todo inmigrante debería recordar lo que Donald Trump intentó hacer”

Una de las reacciones más contundentes fue la de Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), quien sostuvo que el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento representó un ataque directo a millones de personas.

“Todo inmigrante en nuestro país debería recordar lo que Donald Trump intentó hacer”, dijo Tanden, quien también aseguró que el entonces mandatario buscó redefinir quién podía ser considerado estadounidense mediante una visión “más limitada y restrictiva”, una medida que, dijo, habría privado de la ciudadanía a millones de personas nacidas en Estados Unidos.

Celebran una victoria para las familias inmigrantes

Desde United We Dream Action, la sentencia fue descrita como una reafirmación de que la Decimocuarta Enmienda nunca debió estar en discusión.

“La ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional fundamental y una piedra angular de nuestra democracia”.

La organización afirmó que el fallo representa una victoria para todas las personas que consideran a Estados Unidos su hogar y reiteró que continuará impulsando una vía hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes.

En el mismo sentido, Murad Awawdeh, presidente de la Coalición para la Inmigración de Nueva York, sostuvo que la resolución confirma que “ningún presidente puede reescribir la Constitución de un plumazo”. No obstante, advirtió que aún persisten desafíos tras recientes decisiones judiciales relacionadas con el TPS y el asilo.

“Es una victoria para la justicia”

La organización LatinoJustice PRLDEF destacó que el fallo evita que millones de niños nacidos en territorio estadounidense queden sin acceso a derechos fundamentales: “Este fallo protege a millones de familias, especialmente a las familias latinas”.

Por su parte, Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, celebró que la Corte Suprema respaldara un derecho que, afirmó, está ligado a la dignidad humana: “Se trata de una victoria para los inmigrantes y una victoria para la justicia”.

Aunque las organizaciones coincidieron en celebrar la resolución, también hicieron un llamado al Congreso para avanzar en una reforma migratoria que ofrezca una vía hacia la ciudadanía para millones de personas que aún viven en la incertidumbre.

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