Trump critica fallo sobre ciudadanía por nacimiento y busca nueva vía para revertirlo

La decisión de la Corte Suprema de mantener intacto el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha provocado reacciones en el ámbito político. Mientras organizaciones defensoras de los inmigrantes celebraron el fallo, destacados líderes republicanos manifestaron su inconformidad y adelantaron que buscarán nuevas vías para modificar el alcance de este derecho constitucional.

Trump lamenta fallo de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump manifestó su desacuerdo con la decisión y aseguró que el Congreso aún tiene herramientas para revertir sus efectos. A través de un mensaje, calificó la resolución como “lamentable para nuestro país” y sostuvo que el cambio puede lograrse mediante legislación federal, sin necesidad de promover una reforma constitucional.



Trump hizo un llamado a los legisladores para que actúen de inmediato y comiencen a trabajar en una iniciativa que elimine la ciudadanía por nacimiento, al considerar que representa un sistema “costoso e injusto” para Estados Unidos. “¡El Congreso debería comenzar HOY mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento! Contarán con mi apoyo total e incondicional”, afirmó el mandatario a través de Trut Social, quien también reiteró su respaldo a cualquier esfuerzo legislativo encaminado a modificar esta política.

The Supreme Court upheld Birthright Citizenship, which is too bad for our Country, but we can easily make it up in Congress through Legislation, with the support of the President, that has now been determined during this process. No long and unwieldy Constitutional Amendment is? pic.twitter.com/mjDCVj0Jbp — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 30, 2026

Johnson expresa su decepción por el fallo

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció que la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento continuará y lamentó el resultado del caso.

“Debo decir que estoy muy decepcionado con el resultado”, declaró Johnson.

El legislador sostuvo que, a su juicio, el mecanismo ha sido utilizado de manera indebida con el paso del tiempo y afirmó que el tema seguirá siendo objeto de debate político y jurídico.

Johnson recordó además que modificar la Constitución de Estados Unidos requiere un proceso complejo, con el respaldo de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, por lo que consideró que el asunto seguirá sobre la mesa durante los próximos años.

an unhappy Mike Johnson growls when informed in real time by a reporter that the Supreme Court ruled to uphold birthright citizenship pic.twitter.com/VYMw0krto6 — Aaron Rupar (@atrupar) June 30, 2026

Eric Schmitt propone modificar la Constitución

Quien fue más allá fue el senador republicano Eric Schmitt, quien calificó la resolución de la Corte Suprema como una decisión “errónea, peligrosa y desastrosa” para la soberanía del país.

En un extenso pronunciamiento, Schmitt anunció que impulsará una enmienda constitucional para modificar el criterio sobre la ciudadanía por nacimiento, al considerar que la legislación ordinaria ya no sería suficiente tras el fallo del máximo tribunal.

“La decisión de la Corte Suprema es errónea, peligrosa y desastrosa para la soberanía estadounidense”, afirmó.

El senador argumentó que la ciudadanía debe representar un vínculo permanente entre el Estado y sus ciudadanos, y no depender únicamente del lugar de nacimiento. También sostuvo que el Congreso debe actuar mediante el mecanismo previsto en el Artículo V de la Constitución, que permite proponer reformas constitucionales con amplias mayorías legislativas y la ratificación de los estados.

Schmitt aseguró que presentará próximamente una iniciativa para redefinir el alcance de la Decimocuarta Enmienda, al considerar que la interpretación actual pone en riesgo la soberanía estadounidense.

Aunque las posturas republicanas evidencian el desacuerdo con el fallo, cualquier modificación constitucional enfrenta un proceso largo y políticamente complejo, por lo que la ciudadanía por nacimiento permanece protegida por la decisión emitida por la Corte Suprema.

The Supreme Court’s birthright citizenship decision is wrong, dangerous, and disastrous for American sovereignty and the American people. If we can't fix it with ordinary legislation, then we must do what the Constitution commands in moments of national crisis: We must amend the? pic.twitter.com/8shwWkFGXY — Senator Eric Schmitt (@SenEricSchmitt) June 30, 2026

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