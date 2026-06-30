ACLU y sus defensores ganan un caso clave para las familias inmigrantes sobre la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema propinó un importante revés al presidente Donald Trump al declarar inconstitucional su orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en territorio estadounidense.

Con una votación de 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la Constitución de Estados Unidos protege este derecho y que ningún presidente puede modificarlo mediante una orden ejecutiva. La resolución deja sin efectos el decreto firmado por Trump al inicio de su segundo mandato en 2025, una de las piezas centrales de su política migratoria.

La demanda fue impulsada por la ACLU, junto con la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, la ACLU de Nuevo Hampshire, el Fondo de Defensa Legal, el Asian Law Caucus y el Fondo de Defensores de la Democracia, en representación de menores que habrían perdido el acceso automático a la ciudadanía bajo la medida presidencial.

La Corte reafirma un derecho constitucional histórico

El fallo fortalece un principio vigente desde hace más de 150 años, derivado de la Decimocuarta Enmienda, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Tras conocerse la decisión, Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, afirmó: “La decisión del tribunal reafirma una promesa fundamental estadounidense: si naces aquí, eres ciudadano. Un presidente no puede modificar la Constitución por decreto ejecutivo”.

Por su parte, Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine, calificó la resolución como “una victoria para las familias inmigrantes” y aseguró que reafirma el consenso legal que durante décadas ha reconocido a Estados Unidos como una nación de inmigrantes.

Organizaciones celebran una decisión con impacto nacional

Diversas organizaciones de derechos civiles coincidieron en que la sentencia representa uno de los fallos constitucionales más relevantes de los últimos años.

El director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero, sostuvo que Trump “sufrió una derrota contundente” en uno de los litigios más importantes de su administración y destacó que incluso magistrados nombrados por el propio presidente rechazaron su interpretación constitucional.

En tanto, Janai Nelson, presidenta del Fondo de Defensa Legal, afirmó que “la Constitución, no el presidente, define quién es ciudadano”, mientras que Aarti Kohli, directora ejecutiva del Asian Law Caucus, señaló que el fallo reafirma que los estadounidenses de origen asiático “pertenecen plenamente” al país.

El embajador retirado Norm Eisen, presidente del Fondo de Defensores de la Democracia, describió la resolución como “un hito humano”, al considerar que garantiza que ningún mandatario pueda decidir quién merece los derechos que protege la Constitución.

La decisión llega después de que la Corte Suprema escuchara los argumentos orales del caso el 1 de abril de 2026 y constituye una de las derrotas judiciales más significativas para la política migratoria impulsada por Donald Trump.

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