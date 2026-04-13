¿Dónde existe la ciudadanía por nacimiento? El mapa global y el caso de EE.UU.

La ciudadanía por nacimiento —conocida como jus soli— no es la regla en el mundo. Aunque en Estados Unidos es un derecho constitucional consolidado, la mayoría de los países no otorgan automáticamente la nacionalidad a quienes nacen en su territorio.

Un análisis reciente del Pew Research Center confirma que este modelo es, en realidad, poco común a nivel global.

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Qué es la ciudadanía por nacimiento

El jus soli implica que cualquier persona nacida en el territorio de un país adquiere su ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres. En contraste, muchos países aplican el jus sanguinis (derecho de sangre), donde la nacionalidad se transmite por los padres, no por el lugar de nacimiento.

En qué países existe el “jus soli”

El jus soli pleno se concentra principalmente en América:

Estados Unidos (por la Enmienda 14 de la Constitución).

Canadá.

La mayoría de países de América Latina, como Argentina, México, Brasil y Chile.

En estas naciones, nacer en el territorio suele ser suficiente para obtener la ciudadanía, con excepciones muy limitadas (por ejemplo, hijos de diplomáticos).

La ciudadanía por nacimiento —conocida como jus soli— no es la regla en el mundo. Crédito: CENTRO DE INVESTIGACIÓN PEW | Cortesía

Dónde no se aplica

En gran parte de Europa, Asia, África y Oceanía, la ciudadanía automática por nacimiento no existe o está restringida. Algunos ejemplos:

Europa: países como Alemania, Francia o España combinan criterios, pero no aplican jus soli pleno; suelen exigir residencia legal de los padres o condiciones adicionales.

Asia: Japón, China e India priorizan el jus sanguinis.

Oceanía: Australia y Nueva Zelanda limitaron el jus soli en las últimas décadas.

Por qué EE.UU. es una excepción

Estados Unidos destaca por mantener un modelo amplio de ciudadanía por nacimiento, incluso en contextos de fuerte debate migratorio. Según Pew, la tendencia global en las últimas décadas ha sido restringir este derecho, no ampliarlo.

La Enmienda 14, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana. Este principio ha sido reafirmado por la Corte Suprema y sigue siendo un pilar del sistema legal del país.

En EE.UU., nacer en el país otorga ciudadanía automática, un modelo poco común en el mundo. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Un debate con impacto migratorio

Para millones de familias inmigrantes, este tema no es teórico. Define derechos clave como acceso a educación, salud y protección legal. Por eso, cada vez que se reabre el debate en EE.UU., también crece el interés por entender cómo funciona en el resto del mundo.

En resumen, aunque muchos lo asumen como algo universal, la ciudadanía por nacimiento es una excepción global. Estados Unidos no sigue la tendencia dominante: la desafía.

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