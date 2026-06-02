Tim Payne y Nueva Zelanda sufren un duro 4-0 ante Haití previo al Mundial 2026

La selección de Haití ofreció una contundente demostración de fuerza a pocos días de su regreso a una Copa del Mundo al derrotar por 4-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado en el sur de Florida. El encuentro sirvió como preparación para ambas selecciones de cara al Mundial de 2026, aunque terminó evidenciando diferencias importantes entre los dos equipos, especialmente en la capacidad ofensiva de los caribeños y las dificultades defensivas del conjunto oceánico.

La derrota también puso fin a una semana de enorme exposición mediática para Tim Payne. El lateral neozelandés se convirtió recientemente en un fenómeno viral en redes sociales después de que un influencer argentino impulsara una campaña para dar visibilidad a futbolistas poco conocidos.

En cuestión de días, Payne pasó de tener menos de 5,000 seguidores en Instagram a acumular alrededor de 4,5 millones, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados entre los aficionados que siguen la cuenta regresiva hacia el Mundial.

La popularidad digital del defensor, sin embargo, quedó en segundo plano una vez que comenzó el partido. Haití encontró espacios por su sector y logró abrir el marcador apenas a los 12 minutos de juego, en una acción que se desarrolló por la banda defendida por Payne.

El ambiente también jugó a favor del conjunto caribeño. Las tribunas estuvieron dominadas por aficionados haitianos vestidos con los colores rojo y azul, quienes acompañaron a su selección con un apoyo constante durante toda la jornada. Cada avance ofensivo del equipo generaba una reacción inmediata en las gradas, donde los seguidores se levantaban de sus asientos y alentaban con intensidad.

Haití confirma su crecimiento rumbo a la Copa del Mundo

La energía del público no disminuyó ni siquiera cuando Nueva Zelanda reaccionó tras el primer gol. El combinado oceánico logró generar algunas oportunidades para igualar el marcador, pero se encontró con una respuesta sólida del arquero haitiano y de la línea defensiva.

La historia terminó de inclinarse después del descanso. Haití regresó al terreno de juego con la misma agresividad ofensiva y encontró rápidamente el segundo tanto gracias a Lenny Joseph, quien había ingresado durante el entretiempo.

Más adelante, Frantzdy Pierrot amplió la ventaja con un remate de cabeza que colocó el 3-0 y reflejó la eficacia de un equipo que aprovechó cada oportunidad para castigar a su rival.

Lejos de conformarse con el resultado, el conjunto caribeño continuó buscando espacios para aumentar la diferencia. El respaldo permanente de la afición y la confianza adquirida durante el encuentro impulsaron a los haitianos a mantener la intensidad hasta los minutos finales.

La recompensa llegó en una transición ofensiva que terminó con Duke Lacroix enviando el balón al fondo de la red para establecer el definitivo 4-0, resultado que desató una nueva celebración en las tribunas.

Para Haití, la victoria representa una inyección de confianza antes de disputar su primer Mundial desde Alemania 1974. El equipo volverá a la máxima cita internacional el próximo 13 de junio y dejó una imagen positiva en este ensayo previo.

Nueva Zelanda, por su parte, deberá corregir varios aspectos defensivos antes del inicio del torneo. El amistoso también sirvió para recordar que la popularidad fuera del campo no garantiza resultados dentro de él, en una noche en la que Tim Payne y sus compañeros fueron ampliamente superados por un rival inspirado.

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