La selección de México lista para competir oficialmente en el Mundial 2026

La selección de México se declaró en forma oficial lista para la edición 23 de la Copa del Mundo al posar para la foto oficial en un sitio emblemático de la cultura mexicana como el Museo Nacional de Antropología, donde mostraron las playeras con los números que usarán en la competencia.

Un evento donde englobó en un solo ente a jugadores, cuerpo técnico y directivos que se tomaron las gráficas con un elegante traje oscuro enfrente del Sol Azteca, cuna de la historia de esta nación y que ha sido visitado por millones de personas en sus 62 años de existencia ávidas de conocer a fondo la historia de la nación mexicana desde sus orígenes.

¡UNA AUTÉNTICA BELLEZA! ?



La Selección Mexicana se tomó la foto oficial para el Mundial en el Museo de Antropología e Historia ??????



La foto se tomó en la Piedra de Sol, una de las piezas más emblemáticas de la cultura mexicana y que está representada en la playera verde ??? pic.twitter.com/JGTEXRsoaE — AS México (@ASMexico) June 2, 2026

Lo anterior fue dado a conocer a través de un boletín de prensa en donde se explicó que este sitio fue ocupado para resaltar la importancia de representar a México con toda la cultura que acumula y que la ha colocado en un sitio especial a nivel internacional, con lo cual se espera caminar con esa misma autoridad en la próxima Copa del Mundo.

El recorrido por el museo

El evento de la foto oficial fue el motivo propicio para que los integrantes de la delegación de México dieran un rápido recorrido por este recinto histórico, sobre todo en la Sala Mexica, adentrándose en los orígenes del fútbol.

Los asistentes también se trasladaron al sitio donde yace el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que cuenta con una de las representaciones más importantes de la antigua México-Tenochtitlan y del símbolo del águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente.

La selección de México también visitó “El Paraguas”, la emblemática fuente que se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos dentro del Museo de Antropología y que sirvió para que los jugadores se adentraran en la cultura del país que será sede de un Mundial por tercera vez en su historia.

Esta es la foto oficial de Jugadores, Cuerpo Técnico y Directivos para la Copa del Mundo FIFA 2026.



Unidos por el orgullo de representar a nuestro país.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/XKK9cWRpSU — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

Los jugadores se mostraron impresionados por observar cuánta historia se acumula en las raíces de un país que espera dar un golpe de autoridad en esta competencia mundialista donde, por tercera ocasión, se participará en una inauguración como la del 11 de junio en el estadio Azteca.

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