Lisandro Martínez: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los protagonistas de la Albiceleste. Dos días después de la definición en Estados Unidos, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez recurrieron a sus redes sociales para enviar un mensaje a la afición, agradecer el respaldo recibido y responder a las críticas y burlas que aparecieron tras el subcampeonato.

Los dos futbolistas coincidieron en destacar el orgullo que sienten por haber representado a su país y defendieron el recorrido del equipo durante la Copa del Mundo, pese a no haber podido retener el título conquistado en Qatar 2022.

Mac Allister reconoció el dolor por haber quedado tan cerca del bicampeonato, aunque insistió en que la experiencia vivida durante el torneo permanecerá intacta para el grupo.

“Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos”, escribió el mediocampista del Liverpool.

El volante también recordó que el equipo atravesó momentos complicados durante la competencia y sostuvo que nada borrará lo conseguido por la selección a lo largo del campeonato.

“Hemos estado tan cerca” del bicampeonato, señaló, antes de añadir: “Nadie nos va a quitar lo que vivimos durante esta Copa del Mundo”.

Además, dedicó unas palabras a los aficionados que acompañaron al equipo tanto en Estados Unidos como durante el multitudinario recibimiento que tuvo la delegación en Buenos Aires después de perder la final por 1-0 frente a España.

“Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue”, expresó.

Lisandro Martínez responde a las críticas tras la final

El defensor Lisandro Martínez también publicó un mensaje en el que puso el foco en el significado de vestir la camiseta de la selección argentina y en la manera en que el plantel afrontó el torneo.

“El resultado no define el camino recorrido”, escribió el zaguero, quien aseguró que representar a Argentina “siempre será un orgullo”.

Martínez aprovechó su publicación para responder a quienes celebraron la derrota argentina o cuestionaron el comportamiento del equipo durante y después del Mundial.

“Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'”, afirmó.

El defensor complementó ese mensaje con un llamado a la unidad al escribir: “Cuidemos a nuestro país”.

A diferencia de su respuesta hacia las críticas, Martínez también dedicó unas palabras al nuevo campeón del mundo y felicitó a España por la conquista del título.

“Felicitó a España por su merecido título”, señaló.

Las publicaciones de Mac Allister y Martínez llegaron apenas dos días después de la final disputada en Estados Unidos, donde Argentina cayó por la mínima diferencia ante la selección española. Ambos futbolistas dejaron claro que, pese al resultado, mantienen el orgullo por el recorrido realizado durante el torneo y agradecieron el respaldo recibido por parte de la afición argentina.

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