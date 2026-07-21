Qué viene para Lionel Messi tras el Mundial 2026: ¿Es momento del retiro?

Lionel Messi disputó su último Mundial (irrefutablemente). Con 39 años y una Copa en la vitrina, es muy poco probable que el astro argentino esté pensando, siquiera, en participar en las eliminatorias del Mundial 2030. Los “fantasmas del retiro” se asoman por la tristeza de haber perdido una final.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó Messi en el inicio de un mensaje que publicó este lunes en sus redes sociales.

Las palabras del “10” han sido muy inteligentes, porque afirma sentir dolor pero no anuncia ninguna decisión. De sabios, porque en medio del dolor y las lágrimas no se deben tomar decisiones, mucho menos exponerlas.

Tras quedarse con lo bueno, felicitar a España y enfatizar que el equipo pasará a la historia por sus dos finales consecutivas, Messi cierra: “Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

En su mensaje no hubo despedida ni cierre de ciclo, sino un homenaje al desempeño de toda la selección. ¿Pero qué le depara a Messi?

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¿Copa América 2028? ¿Llegar a los 1,000 goles?

El capitán argentino demostró que aún le queda mucho fútbol en los botines, pero necesita rodearse de un proyecto acorde a su edad y a su nivel actual. Allí es donde Inter Miami, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2028, le sigue brindando a Leo el protagonismo que merece.

La Copa América 2028 es una carta abierta para Messi, y aunque la sede no ha sido confirmada, Estados Unidos podría alzar la mano nuevamente. Es decir, la sentiría “como en casa”.

Pero también sería asumir un nuevo riesgo: el de perder una vez más el distintivo de campeón. Es cierto que, al menos en Suramérica, Argentina parece no tener rival. Brasil sigue en construcción, Uruguay hizo un horrible Mundial y a Colombia le pesa lo psicológico ante la Albiceleste, pero de aquí al 2028 pueden voltearse los escenarios.

Otro reto para Messi sería alcanzar los 1,000 goles, el mismo que persigue Cristiano Ronaldo, su amigo y rival de mil batallas. Pero el portugués está mucho más cerca: 975 contra 919.

Parece una distancia fácil, tratándose de estos dos monstruos goleadores, pero el tiempo pasa y la edad pesa.

Leo no es un hombre impulsivo, está rodeado de mucho cariño familiar y deportivo. Cuando llegue el momento lo anunciará como quiera. Su fútbol está intacto, al igual que el físico, pero a los 39, 40 o 41, la decisión final no solo es por piernas, sino por motivación.

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