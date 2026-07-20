Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo con Lionel Messi llorando sobre la cancha del MetLife Stadium. Un día después del partido, el capitán argentino publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su tristeza por el resultado, felicitó al nuevo campeón del mundo y pidió valorar el camino recorrido por su selección.

La selección de España se impuso 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres, mientras que la Albiceleste se quedó a las puertas de defender el título conquistado en Qatar 2022.

El mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi compartió un mensaje dirigido a la afición argentina, luego de la derrota sufrida en la final del Mundial 2026. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió.

El delantero reconoció el difícil momento que atraviesa el plantel, aunque también pidió recordar el esfuerzo realizado durante toda la competencia.

“Con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, continuó.

Messi destaca el camino de Argentina en las últimas Copas del Mundo

El capitán argentino también destacó la consistencia que ha mostrado la Albiceleste en los últimos años al disputar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, destacó.

Argentina conquistó el título en Catar 2022 y volvió a instalarse en la final cuatro años después, aunque en esta ocasión cayó frente a la selección de España.

El agradecimiento de Messi y su felicitación a España

En su publicación, Lionel Messi agradeció el respaldo recibido por parte de los aficionados argentinos durante toda la competencia y resaltó el impacto que tuvo el equipo en el país.

“Por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, celebró.

Finalmente, el histórico delantero también felicitó al nuevo campeón del mundo: “También quiero felicitar a España por el campeonato”, concluyó.

¿Qué sigue para Lionel Messi después del Mundial 2026?

Tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Lionel Messi no viajó junto al resto del plantel de Argentina en el vuelo de regreso a su país.

De acuerdo con la información disponible, el delantero permanecerá algunos días más en Estados Unidos antes de trasladarse a Rosario, su ciudad natal.

La final del Mundial 2026 se definió en el minuto 106, cuando Ferran Torres marcó el único gol del encuentro para darle a España su segundo campeonato del mundo.

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