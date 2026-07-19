Las lágrimas de Messi y el adiós agridulce de un histórico

El Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Lionel Messi no pudo ocultar su tristeza tras la derrota de Argentina frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium, un partido que, salvo un cambio inesperado, marcó su despedida de las Copas del Mundo.

El capitán argentino vio cómo el conjunto dirigido por Luis de la Fuente levantó el trofeo gracias a un gol de Ferran Torres en el tiempo extra, poniendo fin al sueño de defender el campeonato conquistado en Qatar 2022, lo que desató su llanto silencioso.

??? ¿LAS LÁGRIMAS DEL ÚLTIMO MUNDIAL? ??



¡Una imagen que le da la vuelta al mundo! Lionel Messi no pudo contener el llanto tras quedarse a las puertas del bicampeonato. ??



Podría ser este fue el adiós del “10” en Mundiales



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Lionel Messi se despide del Mundial tras caer en la final

Todo apunta a que la final del Mundial 2026 fue el último encuentro de Lionel Messi en una Copa del Mundo. Al terminar el partido, el delantero recorrió con la mirada las tribunas del estadio, saludó a varios futbolistas españoles y vivió un momento cargado de emoción.

?¡¡ADIÓS ENTRE LÁGRIMAS, MESSI!! ?



?? Lionel Messi se despidió de la afición con una imagen que conmovió al mundo tras la final del Mundial 2026.



? El capitán argentino abandonó la cancha entre aplausos y emoción, dejando abierta la gran incógnita sobre su futuro.? pic.twitter.com/Kw9vzO7o03 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 19, 2026

La derrota dejó sin un nuevo título mundial a Argentina, pero también puso punto final a una trayectoria que abarcó dos décadas en el torneo más importante del futbol internacional.

España impuso condiciones en la final

El encuentro fue ampliamente controlado por España, que dominó la posesión y limitó las oportunidades ofensivas de Argentina durante los más de 120 minutos de juego.

La expulsión de Enzo Fernández en el tiempo extra complicó todavía más el panorama para el conjunto de Lionel Scaloni. Minutos después, Ferran Torres aprovechó su oportunidad para marcar el único gol del partido y asegurar el campeonato para la selección española.

Durante toda la final, Lionel Messi y la ofensiva argentina no lograron realizar un solo disparo a portería, reflejo del orden defensivo que mostró el nuevo campeón del mundo.

Un recorrido que terminó con el sueño cumplido de Qatar

La carrera mundialista de Lionel Messi estuvo marcada por momentos de frustración antes de alcanzar la gloria en Qatar 2022.

Tus lágrimas son las nuestras, Capitán ???



Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo ?



¡Te amamos para siempre, Leo! ?? pic.twitter.com/YxcYJbwuPl — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) July 19, 2026

Durante varios ciclos mundialistas convivió con las críticas por no poder trasladar a la selección de Argentina el éxito que había conseguido a nivel de clubes, especialmente con el Barcelona.

El panorama cambió con la llegada de Lionel Scaloni al banquillo. Bajo su dirección, el equipo encontró una identidad que permitió conquistar la Copa del Mundo y devolver a Argentina a la cima del futbol internacional.

El legado que deja Lionel Messi en los Mundiales

Aunque la despedida terminó con una derrota, Lionel Messi deja una huella difícil de igualar en la historia de la Copa del Mundo.

El capitán argentino concluyó su recorrido mundialista como uno de los futbolistas con más participaciones, más partidos disputados y más minutos jugados en el torneo, además de haber cumplido el objetivo que persiguió durante gran parte de su carrera al conquistar el título en Qatar 2022.

La final frente a España cerró una etapa para uno de los jugadores más influyentes del futbol mundial, cuyo legado permanecerá como referencia para las próximas generaciones.

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