España derrotó a Argentina para conquistar su segunda Copa del Mundo

España conquistó el Mundial 2026 y se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia al imponerse 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York.

Un solitario tanto de Ferrán Torres en tiempo extra decidió un encuentro de máxima tensión y permitió a La Roja recuperar la corona 16 años después de Sudáfrica 2010, frustrando el intento de la Albiceleste de revalidar el título en la despedida de Lionel Messi de las Copas del Mundo.

FERRAN TORRES. ABSOLUTELY CLUTCH TO GIVE SPAIN THE LEAD IN THE FIFA WORLD CUP FINAL ? pic.twitter.com/iGZYCvHBpK — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

La final se desarrolló bajo un libreto que España intentó escribir desde el primer minuto. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente monopolizó la posesión, adelantó sus líneas y buscó instalarse en campo argentino, mientras la Albiceleste apostó por esperar, reducir espacios y mantener el encuentro lejos de su propia área hasta encontrar una oportunidad para golpear.

Las ocasiones comenzaron a aparecer muy pronto para la Roja. Apenas transcurridos cinco minutos, Lamine Yamal combinó con Dani Olmo y obligó a Emiliano Martínez a intervenir con una atajada de mérito. La respuesta argentina llegó poco después gracias a un error defensivo de Aymeric Laporte, aunque Unai Simón reaccionó a tiempo al salir de su área para impedir que Lionel Messi controlara el balón en una acción prometedora.

El encuentro atravesó varios pasajes de mucha fricción y escaso ritmo ofensivo. Tras la pausa de hidratación, Luis de la Fuente aprovechó para reorganizar a sus jugadores, una conversación que tuvo efecto inmediato. España recuperó confianza con el balón y comenzó a generar aproximaciones mediante remates de Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella, aunque sin encontrar la precisión necesaria para abrir el marcador.

Argentina, por su parte, llegó al descanso sin disparos entre los tres palos y con una preocupación adicional tras la lesión de Lisandro Martínez, quien dejó su lugar a Nicolás Otamendi. Aun así, el conjunto de Lionel Scaloni logró mantener el empate en un primer tiempo en el que Messi pasó prácticamente inadvertido.

El panorama no cambió tras el espectáculo organizado durante el intermedio. La entrada de Leandro Paredes elevó la intensidad del juego argentino, mientras España respondió con el ingreso de Ferran Torres y Pedri para aumentar el peso ofensivo. Poco a poco, el dominio europeo se hizo más evidente.

Con Lamine cada vez más participativo, Ferran estuvo cerca de marcar con un cabezazo que volvió a encontrar la respuesta de Emiliano Martínez. La selección española acumuló llegadas constantes y fue encerrando a Argentina cerca de su arco. Pedri, Pau Cubarsí, Laporte, Mikel Merino y Nico Williams se sumaron al asedio, convirtiendo al arquero argentino en la principal figura de su equipo durante el tiempo reglamentario.

Las estadísticas reflejaban con claridad lo sucedido en el terreno de juego. Antes de la prórroga, España había realizado 13 disparos frente a apenas uno de Argentina, que prácticamente renunció al ataque durante toda la segunda mitad.

Ferran resolvió una final que España había dominado

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario, Argentina recibió otro golpe con la expulsión de Enzo Fernández a los 93 minutos tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí en un balón dividido. A pesar de la inferioridad numérica, la Albiceleste consiguió resistir gracias a una nueva intervención decisiva de Emiliano Martínez, quien evitó el gol en un tiro libre ejecutado por Lamine Yamal en la última acción del tiempo reglamentario.

El arquero argentino mantuvo vivas las esperanzas de su selección también al inicio de la prórroga, al desviar un potente cabezazo de Nico Williams. Minutos después, el propio extremo llegó a celebrar un tanto, pero la acción fue invalidada por una presunta falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

España continuó insistiendo hasta encontrar la recompensa definitiva. Apenas comenzada la segunda mitad del tiempo extra, Nico Williams prolongó un balón desde atrás y Ferran Torres apareció en el área para definir con un remate que superó, esta vez sí, la resistencia del ‘Dibu’ Martínez.

El tanto terminó siendo suficiente para decidir la final. Con un futbolista menos y cada vez más replegada, Argentina orientó todos sus esfuerzos a forzar una definición por penales, pero nunca encontró argumentos ofensivos para inquietar a España. Lionel Messi, en el último partido mundialista de su carrera, tuvo escasa incidencia durante el compromiso y no logró cambiar el rumbo de una selección que terminó entregando la corona.

La Roja cerró así un recorrido que incluyó victorias frente a Portugal, Bélgica, Francia y Argentina para conquistar el Mundial 2026. Dieciséis años después de su primera estrella en Sudáfrica 2010, España volvió a coronarse campeona del mundo apoyada en el control del juego, la circulación del balón y una propuesta colectiva que terminó imponiéndose en la final más importante del torneo.

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