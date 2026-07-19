Mundial 2026: Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se unieron en el descanso más histórico del fútbol

Por primera vez en la historia de los mundiales, el descanso de una final dejó de ser un mero respiro táctico para convertirse en un escaparate de magnitud global. Este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el partido entre Argentina y España tuvo que compartir la atención con un despliegue estelar que duró poco menos de 12 minutos, pero que generó un terremoto cultural en las redes sociales y un intenso debate sobre los límites entre el deporte y el entretenimiento.

La organización, liderada creativamente por Chris Martin (vocalista de Coldplay), diseñó una escaleta que recorrió distintos estilos y generaciones con una precisión única. El show arrancó de manera subterránea y sorpresiva: Madonna irrumpió con su himno dance “Music” (2000) para, acto seguido, emerger al borde del césped junto con dos mitos vivientes del fútbol brasileño: Ronaldo y Ronaldinho, difuminando la línea entre el artista y el ídolo deportivo.

Los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho, a la derecha, observan el espectáculo del medio tiempo durante la final de la Copa Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026.

Crédito: AP/Pamela Smith.

La energía pop continuó con un cambio de registro radical. Tras una breve pausa percusiva a cargo de los Muppets, fue el turno de BTS, que llevó su fenómeno global al centro del campo con “Dynamite”, el tema que conquistó las listas en 2020.

El grupo masculino surcoreano BTS actuó durante el intermedio de la final de la Copa Mundial de Fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026.

Crédito: AP/Ashley Landis.

El momento de Justin Bieber

El momento más íntimo y emotivo llegó de la mano de Justin Bieber, presentado por el actor Jason Sudeikis en su icónico papel de Ted Lasso. Bieber bajó el ritmo con una guitarra acústica y adaptó su éxito “Everything Hallelujah” a una versión titulada “World Cup Hallelujah”, tomada de su álbum “Swag” de 2025.

Justin Bieber actúa en el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026.

Crédito: AP/Julio Cortez.

La conexión con la tradición futbolística la puso Shakira, veterana en mundiales, quien compartió escenario con Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. El broche de oro fue coral y simbólico: un coro infantil de la escuela PS 22 de Staten Island entonó el himno “We Believe”, uniéndose a sus voces Chris Martin y los propios Muppets, con la inconfundible presencia de la Rana Gustavo y la Cerdita Peggy.

Shakira actúa durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026.

Crédito: AP/Matt Slocum.

El mayor desafío de esta ambiciosa producción fue, sin duda, el tiempo. Según el reglamento de la FIFA, el descanso entre tiempos no debe exceder los 15 minutos, aunque el árbitro puede modificar este límite.

Este domingo, la organización exprimió cada segundo: el espectáculo puro (sin contar montaje y desmontaje) duró 11 minutos y 47 segundos, pero el intermedio completo se alargó hasta los 27 minutos, un tiempo que, aunque excepcional, fue autorizado para dar cabida a la compleja logística del evento.

Artistas actúan en el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026.

Crédito: AP/Julio Cortez.

La iniciativa, producida por Global Citizen, no solo buscaba entretener, sino que también buscó darle visibilidad a un fondo filantrópico destinado a garantizar el acceso a la educación infantil.

Sin embargo, no todos recibieron la idea con los brazos abiertos. Algunos críticos argumentaron que este tipo de actuaciones violan la “sacralidad” del deporte y rompen la concentración de los jugadores en un momento clave.

La FIFA, por su parte, defendió la propuesta como un intento de replicar el éxito cultural y mediático del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, amplificando el alcance global del evento más allá de los 90 minutos de juego.

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