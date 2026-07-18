Quién es Claudia Rodríguez, la novia de Cucurella que roba miradas en redes sociales

Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección de España, ha acaparado titulares de prensa por su buen nivel en el Mundial 2026, además de haber sido contratado por el Real Madrid, en una negocación inesperada para muchos.

Sin embargo, el futbolista de 27 años también ha llamado la atención en días recientes por otra figura que despierta interés entre los aficionados: su novia, Claudia Rodríguez.

Aunque mantiene un perfil mucho más discreto que otras parejas de estrellas del fútbol, como Georgina Rodríguez o Antonela Roccuzzo, Claudia ha logrado construir una comunidad propia en internet, donde comparte momentos familiares, viajes y parte de su día a día.

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¿Quién es Claudia Rodríguez?

Claudia Rodríguez nació en Mataró, Barcelona, y tiene 26 años. Antes de convertirse en una figura conocida en redes sociales, recibió formación en ballet y también estudió para desarrollarse como comunicadora.

Con el paso del tiempo encontró su espacio como creadora de contenido e influencer, actividad que hoy ocupa buena parte de su vida profesional.

En Instagram reúne 300,000 seguidores, una comunidad que ha crecido con el Mundial 2026. En su cuenta comparte fotografías de sus viajes, publicaciones relacionadas con la maternidad, moda, estilo de vida y diferentes momentos junto a Marc Cucurella y sus hijos.

Otro detalle que suele llamar la atención es que ha manifestado en distintas ocasiones su simpatía por el Real Madrid, un aspecto que ahora genera comentarios, ya que su pareja fue contratada por el club blanco para la temporada 2026-2027.

La historia de amor entre Claudia Rodríguez y Marc Cucurella

La relación entre Claudia Rodríguez y Marc Cucurella comenzó en 2018, cuando ambos eran muy jóvenes. Desde entonces han permanecido juntos mientras el lateral español daba importantes pasos en su carrera profesional.

La pareja formó una familia a temprana edad. Cuando Claudia tenía 19 años nació su primer hijo, Mateo, y posteriormente llegaron Río y Bella, consolidando una familia de cinco integrantes.

A pesar de la exposición que implica la carrera de un futbolista de élite, ambos procuran mantener buena parte de su vida privada lejos de los reflectores. Sus publicaciones en redes sociales suelen mostrar únicamente algunos momentos especiales, como celebraciones familiares, vacaciones o logros deportivos.

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