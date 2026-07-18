Del Mundial a la vida: por qué todos hablan del “minuto 78” en Argentina

Argentina perdía 2-0 ante Egipto, Lionel Messi había fallado un penal y la eliminación del Mundial parecía inevitable. El reloj marcaba 78 minutos. Doce minutos más tarde, la Selección había dado vuelta el partido y estaba clasificada a los cuartos de final.

De aquella remontada nació una frase que rápidamente escapó del fútbol: “Todos tenemos un minuto 78”.

En redes sociales comenzó a utilizarse para hablar de esos momentos en los que una situación parece perdida, pero todavía queda una oportunidad para cambiarla. Apareció en videos motivacionales, publicaciones personales, mensajes entre amigos y hasta en productos inspirados en la Selección.

Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El relato que convirtió un minuto en una metáfora

La expresión surgió durante la transmisión del partido. El periodista uruguayo Jorge Arrutti relataba para Radio La Red cuando Argentina estaba dos goles abajo y lanzó una reflexión sobre “el minuto 78 en la vida de cada uno de nosotros”.

Poco después llegó una remontada inesperada: Cristian Romero marcó el descuento, Messi convirtió el empate y Enzo Fernández selló el 3-2 que mantuvo viva a la Selección.

La coincidencia convirtió aquella frase en algo más poderoso. El minuto 78 dejó de ser únicamente una referencia deportiva y pasó a representar el instante en el que abandonar parece razonable, pero seguir puede cambiarlo todo.

“Estoy en mi minuto 78”

La frase encontró terreno fértil porque puede trasladarse fácilmente a la vida cotidiana. Para algunos representa una crisis laboral; para otros, una enfermedad, una separación, un examen difícil o un proyecto que todavía no ofrece resultados.

Arrutti explicó que ese momento no habla solamente de fe, sino de la decisión de sostener el esfuerzo cuando el desenlace parece adverso. “Todos hemos tenido un minuto 78 en la vida”, resumió el relator al analizar la repercusión de sus palabras.

Desde entonces, decir “estoy en mi minuto 78” se convirtió en una manera de reconocer una dificultad sin aceptar todavía la derrota.

Minuto 78.

Para siempre.

Un horizonte. Un faro.

Un destino. pic.twitter.com/CBv9nHxt8K — Claudio Savoia (@claudiosavoia) July 18, 2026

La Selección y otra historia de resistencia

El concepto también conecta con una característica que los hinchas reconocen en el equipo argentino: la capacidad de resistir bajo presión.

Ante Egipto, el conjunto de Lionel Scaloni estuvo prácticamente eliminado. Sin embargo, reaccionó cuando quedaba muy poco tiempo y convirtió una derrota segura en una de las remontadas más recordadas del torneo.

Por eso el minuto 78 se volvió una nueva consigna emocional. No promete que todo terminará bien ni niega las dificultades. Su mensaje es más simple: mientras quede tiempo, la historia todavía no está escrita.

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