Argentina por el bicampeonato tras épica remontada sobre Inglaterra

ATLANTA – Cuarenta años después de la “Mano de Dios” y del “Gol del Siglo”, Argentina sigue siendo más que Inglaterra en una cancha de fútbol. Esta vez fueron la derecha de Enzo Fernández, la cabeza de Lautaro Martínez y, sobre todo, el corazón de un equipo furioso que se comió al rival.

Goles de Fernández a los 85′ y Martínez a lo 92 voltearon el marcador para un 2-1 libre de controversias que envía a los campeones reinantes del fútbol a la final de Neva York contra España. La ansiada Finalissima se ha hecho realidad y será por el máximo trofeo.

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Primer tiempo: empujones, reclamos y poco peligro

La primera mitad del juego dejó un saldo de mucha pelea, demasiados reclamos al árbitro estadounidense Ismail Elfath y ninguna oportunidad franca de gol.

Apenas a los 3 minutos se produjo el primer momento de tensión. Los argentinos se quejaron de una falta sobre Messi no cobrada y empezaron a repartir algunos empujones a manera de tratar de presionar al árbitro, pero también para mostrar que para ellos el partido era como una guerra.

Messi, por su parte, apenas y tocó la pelota antes de la pausa de hidratación y su primera intervención interesante llegó hasta los 15 minutos en una combinación con Alexis Mac Allister. Argentina no hizo un solo tiro hasta los 38 minutos cuando el lejano disparo de Enzo Fernández se fue apenas por encima del arco.

Enzo Fernández was inches away from giving Argentina the lead in these Semifinals ? pic.twitter.com/2YhlFcy3CW — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

Inglaterra intentó con transiciones rápidas, pero la defensa albiceleste se mostró aplicada, y tampoco generó acciones de peligro.

El árbitro Elfath permitió muchas faltas, pero amonestó a Elliot Anderson por los ingleses y a Lisandro Martínez, el central argentino, por una falta táctica para cortar un contraataque.

El otro defensa central de Argentina, Cristian Romero, también fue pintado de amarillo apenas a los 50 minutos por otra falta para interrumpir un contragolpe de Jude Bellingham.

Cinco minutos después se abrió el marcador en Atlanta. Morgan Rogers recibió la pelota con facilidades por la banda derecha tras un rechace defensivo y envió un gran pase picado al área para que Anthony Gordon rematara de derecha con mucha calidad tras ganarle la espalda a Nahuel Molina.

Harry Kane started it, Anthony Gordon finished it ?



England is one step closer to the FIFA World Cup Final pic.twitter.com/ATPdQkuMyI — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

Los aficionados ingleses celebraban uno de los mejores momentos de su selección en Copas del Mundo, aunque por poco cae el empate instantáneo de los argentinos. Giuliano Simeone entró al área y preparaba el disparo cuando Djed Spence realizó una magistral barrida.

Inglaterra, con la ventaja, se echó atrás para tratar de jugar al contragolpe, una de sus grandes virtudes. Argentina agarró la pelota y piso el último cuarto de la cancha. Era un choque entre la habilidad a balón de pie de los sudamericanos y la disciplina y fortaleza defensiva de los europeos.

Nico González, que entró de cambio luego del gol, remató un gran pase de Messi alos 68 minutos, pero el arquero Jordan Pickford, de gran Copa del Mundo, se lanzó a su derecha para atajar con excelsitud y evitar el gol.

JUST off the post for Argentina looking to find the equalizer ? pic.twitter.com/qtfNLbsESa — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

A los 76′ se volvió a salvar Inglaterra. Mac Allister remató de cabeza completamente solo en el área un centro de Rodrigo De Paul, que acababa de ingresar de cambio, y puso el balón en el poste antes de que fuera alejado de zona de peligro. Los aficionados argentinos, amplia mayoría en el estadio, no lo podían creer.

Golazo de Enzo Fernández para el empate

El premio llegó para Argentina a los 85′ y fue por un tiro de larga distancia de Enzo Fernández, quien ya había estado cerca en dos intentos. El derechazo fue con mucha colocación y efecto para vencer a un gran Pickford.

El estadio de Atlanta hizo explosión con el golazo de Fernández, cuando el tiempo empezaba a agotarse para los campeones reinantes del mundo. La anotación también les hizo justicia al partido que estaban ofreciendo ante una Inglaterra muy defensiva que a diferencia del juego en México en la ronda de octavos de final esta vez no pudo aguantar.

Sofocados, los ingleses ya no podían hilvanar dos pases. Un tiro de MacAllister se fue al poste. La defensa no pudo despegar la pelota, ganada por Messi en la banda derecha. El astro envió un centro perfecto de derecha y Lautaro Martínez, que había ingresado en la segunda parte, se elevó entre dos zagueros para anotar de cabeza el gol de su vida a los 90+2.

MESSI AND ARGENTINA DO IT AGAIN!!! pic.twitter.com/BMN62o64IL — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

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