La FMF aplica el “sí, señor”: Amor incondicional y alineación total con Gianni Infantino

El matrimonio por conveniencia y el respaldo comercial que históricamente se han jurado la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la FIFA sumaron un nuevo capítulo. Sin sorpresas de por medio, el organismo mexicano volvió a doblar las manos para expresar un apoyo incondicional al actual mandamás del balompié mundial, Gianni Infantino.



La Nations League y los torneos locales pasaron a segundo término ante la incertidumbre que azotó al gremio en los últimos diez días. ¿El culpable? El polémico proyecto “FIFA Forward Enterprise”, una iniciativa con la que Infantino pretendía abrir de par en par las puertas de los torneos internacionales a la inversión privada.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026



La bomba financiera provocó un rechazo absoluto en el ecosistema futbolero mundial. Al suizo no le quedó de otra más que meter el freno de mano y dar marcha atrás a sus intenciones de privatizar un ente que, a lo largo de la historia, había presumido con uñas y dientes su autonomía. Para muchos, la propuesta amenazaba con devorarse esa mística institucional a cambio de billetazos.



Por eso, este jueves no resultó extraño ver a la FMF salir al rescate mediático del directivo. El suizo recibió el espaldarazo azteca justo después de lanzar su nueva encomienda: recuperar la confianza de sus afiliados bajo la promesa de mantener la gobernanza total dentro del juego.



La postura oficial de la FMF se dio a conocer mediante un comunicado que contrastó radicalmente con el silencio dubitativo que guardaron los últimos días. Y es que, cuando la familia del fútbol se quería comer vivo y sin sal a Infantino por un proyecto que prometía lujos pero restaba peso político, en el búnker de Toluca prefirieron ver los toros desde la barrera antes de decidir hacia dónde inclinarse.

FMF RESPALDA EL LLAMADO DEL PRESIDENTE DE LA FIFA??



La Federación Mexicana de Futbol informó que no reconocerá ni aprobará ningún proceso convocado al margen de la institucionalidad y expresó su respaldo al llamado realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el? pic.twitter.com/Lc6XpKhy9U — Claro Sports (@ClaroSports) August 6, 2026



“La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional”, se lee en el documento oficial, dejando en evidencia su eterna postura de plegarse a las decisiones comerciales y de pantalón largo que dictan desde Zúrich.



Con esto, la FMF dejó clara su alineación con la máxima autoridad internacional, refrendando un compromiso de actuar siempre bajo la línea de los órganos de gobierno tradicionales. Al mismo tiempo, compartieron la visión de Infantino e hicieron eco de la invitación para que las 211 asociaciones miembro sigan marchando al mismo ritmo.

¡RESPALDO TOTAL!?



En medio de la tormenta política que sacude al balompié internacional, derivada de la iniciativa impulsada por Gianni Infantino para comercializar activos de la Copa del Mundo a fondos privados, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lanzó un comunicado? pic.twitter.com/mprLNX7PTs — MedioTiempo (@mediotiempo) August 7, 2026

El organismo que encabeza el balompié mexicano cerró filas reiterando que el liderazgo del suizo y el fortalecimiento de las instituciones son las únicas piezas clave para inflar el negocio y el crecimiento del fútbol mundial.



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