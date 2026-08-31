Trump amenaza con revisar postura de EE.UU. sobre las Malvinas para exigir al Reino Unido más gasto militar

El presidente Donald Trump abrió la puerta a una posible revisión de la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas, en una señal que podría aumentar la tensión entre Washington y Londres. Sin embargo, sus declaraciones no significan un respaldo al reclamo histórico de Argentina sobre el archipiélago, sino que estarían vinculadas con la presión de la Casa Blanca para que el Reino Unido incremente su gasto militar.

Trump respondió el lunes a preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre las versiones de que Estados Unidos analiza retirar su respaldo a la soberanía británica sobre las islas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, dijo el mandatario. La declaración se produjo después de reportes publicados en medios británicos que apuntan a que el Pentágono estudia distintas medidas para presionar a Londres a cumplir con el compromiso de elevar su gasto en defensa al 5 por ciento, una meta promovida por Washington dentro de la OTAN.

Entre las opciones consideradas estaría modificar la postura estadounidense respecto a las Malvinas, una medida que podría utilizarse como herramienta de presión diplomática sobre el gobierno británico.

??Trump presiona a ??R. Unido | Como ha ocurrido con filtraciones a la prensa, hoy aseguró que revisa su postura sobre la soberanía de ??Malvinas

"Siempre reviso cada posición, esa es solo una de muchas"

"??R.U. tiene algunos problemas, pero se resolverán”pic.twitter.com/gzvpHl2P86 https://t.co/leSDRttMUz — Arg Elecciones | Data & votos ?? (@ArgElecciones) August 31, 2026

Washington mantiene una postura de neutralidad

La posición estadounidense sobre las Malvinas ha sido descrita oficialmente como neutral. Washington no reconoce formalmente la soberanía argentina sobre las islas, pero tampoco ha establecido que el Reino Unido tenga soberanía plena sobre el territorio. Al mismo tiempo, reconoce que Londres mantiene el control y la administración “de facto” del archipiélago.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó recientemente que esa postura de neutralidad permanece sin cambios.

Para Argentina, cualquier modificación en la política de Washington tendría un significado especial. Buenos Aires mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas, mientras que el Reino Unido rechaza esa demanda. La disputa llevó a ambos países a una guerra en 1982, cuando las fuerzas argentinas ocuparon las islas y el Reino Unido respondió con una operación militar. El conflicto terminó el 14 de junio de ese año con la rendición argentina. Murieron 649 argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas.

Desde entonces, la soberanía continúa siendo motivo de una disputa diplomática. Naciones Unidas considera a las Malvinas un territorio “pendiente de descolonización” y ha llamado a Argentina y Reino Unido a resolver el conflicto mediante negociaciones.

En 2013, los habitantes de las islas votaron abrumadoramente a favor de mantener su vínculo con el Reino Unido en un referéndum en el que más del 99 por ciento apoyó esa opción. Por ahora, Trump no ha anunciado un cambio oficial en la política de Washington. Sus declaraciones, sin embargo, colocan nuevamente a las Malvinas en medio de una negociación más amplia sobre el gasto militar de los aliados europeos y la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido.

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