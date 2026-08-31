¿La policía buscó la matrícula de tu auto? La herramienta que permite comprobarlo en EE.UU.

Miles de cámaras instaladas en carreteras, intersecciones, vecindarios y estacionamientos de Estados Unidos registran matrículas y características de los vehículos que pasan frente a ellas. Ahora, una herramienta gratuita permite a los conductores averiguar algo que hasta hace poco era mucho más difícil de conocer: si alguien realizó una búsqueda de su placa dentro de uno de los mayores sistemas de vigilancia vehicular del país.

El sitio se llama Have I Been Flocked? y utiliza registros públicos de búsquedas realizadas en la plataforma de Flock Safety, empresa que opera una extensa red de lectores automáticos de matrículas o ALPR (Automated License Plate Readers). La herramienta se ha viralizado en las últimas semanas en medio de un creciente debate sobre privacidad y los límites del uso policial de esta tecnología.

Flock cuenta con un aprendizaje automático para clasificar lo que detecta Crédito: Shutterstock

Cómo saber si alguien buscó la matrícula de tu auto

El funcionamiento es sencillo. El conductor introduce el número de su matrícula en la base de datos de Have I Been Flocked? y el sistema comprueba si aparece en los registros de búsquedas que el proyecto consiguió recopilar.

La base reúne más de 242 millones de búsquedas registradas desde noviembre de 2021, obtenidas principalmente a partir de registros de auditoría de organismos públicos.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: que tu matrícula aparezca no significa necesariamente que una cámara haya fotografiado tu auto ni que estés siendo investigado por la policía. La herramienta muestra que un usuario del sistema buscó esa matrícula. Tampoco todos los usuarios son necesariamente agentes policiales, ya que la tecnología es utilizada por entidades públicas y privadas.

La base de datos no contiene todas las búsquedas

Otro punto importante es que Have I Been Flocked? no tiene acceso completo al sistema de Flock.

Su base se construye a partir de registros públicos proporcionados por distintas agencias, en muchos casos después de solicitudes de acceso a información. Algunas instituciones entregan registros incompletos o con información censurada y otras directamente no los publican.

Por eso, no encontrar una matrícula en la página tampoco demuestra que nunca haya sido buscada.

Qué registran las cámaras Flock cuando pasa un vehículo

Estas cámaras hacen bastante más que leer una matrícula. Según la propia compañía, los sistemas pueden registrar la placa y características del vehículo como marca, color y tipo de carrocería. Los datos incluyen también fecha, hora y ubicación de la cámara.

Eso permite que un investigador pueda buscar un vehículo incluso cuando no conoce completamente la matrícula. Por ejemplo, el sistema permite filtrar resultados utilizando características del automóvil y conectar avistamientos realizados en diferentes jurisdicciones.

Flock sostiene que estas herramientas han permitido localizar vehículos robados, encontrar personas desaparecidas y avanzar en investigaciones criminales.

Hay cámaras de vigilancia de la marca Flock en Walmart, Home Depot, Costco y más. Crédito: Shutterstock

Las cámaras también están en estacionamientos y negocios

No todas las cámaras se encuentran junto a carreteras. Los sistemas de lectura automática de matrículas también son utilizados por empresas, vecindarios, complejos de apartamentos, escuelas y lugares de culto, según Flock.

También se han reportado instalaciones en estacionamientos de grandes cadenas comerciales, entre ellas Walmart, Home Depot y Costco. Las cámaras pueden registrar los vehículos que entran o salen de esos espacios.

Para muchos conductores pasan prácticamente inadvertidas: suelen ser pequeños dispositivos montados sobre postes y, en algunos casos, acompañados por un panel solar.

Por qué estas cámaras generan controversia

El debate no gira tanto alrededor de una fotografía individual de una matrícula —que está visible mientras el vehículo circula por un espacio público— como de la posibilidad de combinar enormes cantidades de registros para reconstruir los movimientos de un automóvil.

Flock opera en miles de comunidades de 49 estados y permite que determinadas agencias compartan información entre jurisdicciones.

Los departamentos de policía defienden el sistema como una herramienta que puede acelerar investigaciones que antes demandaban horas o días.

Los defensores de la privacidad, en cambio, sostienen que una red suficientemente extensa de lectores de matrículas puede convertirse en una infraestructura de vigilancia capaz de determinar dónde estuvo un vehículo y relacionar sus movimientos con diferentes lugares.

La controversia ha llegado a tal punto que varias ciudades y condados están reconsiderando o terminando sus contratos. En Texas, por ejemplo, Kendall County decidió recientemente no renovar el suyo después de las objeciones planteadas por residentes sobre privacidad y acceso a los datos.

Puedes ver: Flock Safety impone nuevos controles a sus cámaras; incluyen búsquedas sobre inmigración

Casos de policías que utilizaron el sistema de manera indebida

Las preocupaciones dejaron de ser solamente hipotéticas. Investigaciones recientes encontraron casos de agentes que utilizaron los lectores para buscar vehículos relacionados con exparejas o intereses románticos sin una justificación policial legítima.

En Georgia, por ejemplo, un agente fue acusado de realizar decenas de búsquedas relacionadas con una expareja que también trabajaba en el departamento policial. El agente renunció mientras el caso era investigado.

Ante el aumento de las críticas, Flock anunció nuevas medidas de control. Entre ellas se encuentran auditorías para detectar usos anormales, la obligación de asociar determinadas búsquedas con números de casos y una reducción del período predeterminado de conservación de los datos.

La compañía sostiene actualmente que los datos de sus lectores se eliminan de manera predeterminada después de siete días, aunque ese período puede modificarse cuando las leyes o políticas de un cliente establezcan otra duración.

¿Que aparezca tu matrícula significa que tienes un problema?

No necesariamente. Una matrícula puede haber sido consultada por numerosos motivos, y un resultado en Have I Been Flocked? no demuestra que el propietario haya cometido un delito ni que exista una investigación en su contra.

La propia naturaleza de la base de datos obliga a interpretar los resultados con cautela: permite saber que se realizó una búsqueda registrada en los archivos recopilados, pero no ofrece una radiografía completa de por qué ocurrió ni de todas las consultas efectuadas sobre ese vehículo.

Aun con esas limitaciones, la herramienta ofrece a los conductores una ventana poco habitual hacia una tecnología de vigilancia que se ha extendido rápidamente por Estados Unidos y que ahora está en el centro de una discusión nacional sobre seguridad, privacidad y hasta dónde deberían poder seguir las autoridades los movimientos de un automóvil.

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