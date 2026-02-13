Ring cancela su alianza con Flock Safety tras el escándalo de vigilancia del Super Bowl

Ring cancela su polémica alianza con Flock Safety tras el escándalo del Super Bowl. La compañía propiedad de Amazon anunció el jueves que termina definitivamente su colaboración con la empresa de tecnología de vigilancia, apenas unos días después de que su anuncio televisivo desatara una ola de críticas sobre privacidad y vigilancia masiva.

¿Qué pasó con el anuncio de Ring en el Super Bowl?

Durante el Super Bowl 2026, Ring presentó un comercial que promocionaba su nueva función “Search Party”, diseñada supuestamente para ayudar a los usuarios a encontrar mascotas perdidas. La idea parecía inocente: subes una foto de tu perro perdido y la función activa una red completa de cámaras Ring participantes en tu vecindario para analizar las grabaciones con inteligencia artificial y buscar coincidencias con tu mascota.

Pero lo que Ring pensó que sería un anuncio tierno y emotivo terminó siendo una pesadilla de relaciones públicas. La Electronic Frontier Foundation describió directamente la función como una “pesadilla de vigilancia”. Chris Gilliard, reconocido defensor de la privacidad, declaró a 404 Media que el anuncio representaba “un intento torpe de Ring por poner una cara amigable a una realidad bastante distópica: vigilancia en red extensiva”.

El problema central es que las leyes de privacidad no se aplican a las mascotas, lo que llevó a muchos críticos a advertir que Search Party podría ser simplemente una puerta de entrada hacia tecnología de vigilancia masiva de personas. El senador Ed Markey, demócrata de Massachusetts y crítico vocal de Ring, calificó la tecnología como “espeluznante” y enfatizó: “Esto no se trata de perros, se trata de vigilancia”.

¿Cuál era el acuerdo entre Ring y Flock Safety?

La asociación entre Ring y Flock Safety se anunció originalmente en octubre de 2025 como parte del programa “Community Requests” de Ring. Este programa permite a las agencias de seguridad pública solicitar videos de usuarios de Ring en áreas específicas durante investigaciones activas.

Flock Safety es una empresa de tecnología de vigilancia que trabaja con cuerpos policiales y utiliza sistemas de lectores automáticos de matrículas y cámaras de videovigilancia. La integración planeada habría permitido que las autoridades policiales que usan la plataforma de Flock pudieran solicitar grabaciones de timbres inteligentes Ring directamente.

Lo que realmente encendió las alarmas fue que Flock Safety supuestamente ha permitido el acceso de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (Patrulla Fronteriza) a su red nacional de cámaras de vigilancia. Aunque la integración nunca llegó a estar operativa y Ring insiste en que “nunca se compartieron videos entre estos servicios”, la simple asociación con Flock generó temores de que Ring pudiera estar indirectamente conectado con agencias federales de inmigración.

Ring ha colaborado históricamente con la policía, un historial que rápidamente atrajo críticas intensas. El programa anterior de la compañía, llamado “Requests for Assistance” (RFA), fue fuertemente criticado por organizaciones de defensa del consumidor por permitir que la policía accediera a videos sin orden judicial, calificándolo como una violación de las libertades civiles.

¿Por qué Ring decidió cancelar la colaboración?

La presión pública fue simplemente demasiado intensa. En un comunicado oficial publicado en su blog, Ring declaró: “Tras una revisión exhaustiva,determinamos que la integración planeada con Flock Safety requeriría significativamente más tiempo y recursos de lo que anticipamos inicialmente”. Agregaron que la decisión de cancelar fue mutua y que continuarán trabajando con sus socios existentes.

Sin embargo, el timing lo dice todo. La combinación explosiva del anuncio del Super Bowl más la asociación con Flock Safety en medio de operaciones nacionales intensificadas de ICE creó la tormenta perfecta. Los usuarios comenzaron a expresar su frustración en redes sociales, algunos incluso animándose mutuamente a destruir sus cámaras Ring, mientras otros anunciaban públicamente que descartarían sus dispositivos.

Emma Daniels, portavoz de Ring, aclaró que la asociación con Flock nunca estuvo operativa y las compañías nunca especificaron una fecha de lanzamiento. También enfatizó que Ring desarrolló la función Search Party con “sólidas salvaguardas de privacidad desde el inicio”, permitiendo que los usuarios decidan caso por caso si desean compartir videos cuando alguien inicia una búsqueda de mascotas.

A pesar de estas aclaraciones, el daño ya estaba hecho. La confianza se ha convertido en una preocupación central para Ring. La compañía declaró que su compromiso de mejorar la seguridad del vecindario conlleva una responsabilidad sustancial “hacia los clientes, las comunidades a las que servimos, y la confianza que depositan en nuestros productos”.

Vale destacar que Ring mantiene sin cambios su asociación con Axon, otro proveedor de tecnología policial, y Flock era apenas el segundo socio del programa Community Requests. Pero esta cancelación marca un precedente importante: la oposición pública a las tecnologías de vigilancia ahora tiene peso comercial material suficiente para matar colaboraciones antes de su lanzamiento.

Al final, lo que comenzó como un comercial supuestamente emotivo sobre perros perdidos terminó exponiendo las tensiones más profundas entre innovación tecnológica, privacidad del consumidor y vigilancia estatal. Y Ring aprendió por las malas que en 2026, incluso las mejores intenciones pueden volverse distópicas cuando involucran cámaras que graban día y noche.

Sigue leyendo:

• ¿Es Search Party de Ring seguro? Usuarios cuestionan su impacto en privacidad

• Ring pone fin a la polémica herramienta ‘de solicitud de ayuda’ utilizada por la policía

• Ring Outdoor Camera Plus: máxima seguridad con video 2K y alertas en tiempo real