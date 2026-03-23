Salario mínimo en California: a cuánto aumenta para los trabajadores de salud, a partir de julio

A partir del 1 de julio de 2026, miles de trabajadores del sector salud en el estado de California verán un nuevo aumento en su salario mínimo. La medida forma parte de un plan escalonado, impulsado y firmado por el gobernador Gavin Newsom.

La nueva ley SB 525 busca elevar progresivamente los ingresos del personal sanitario hasta alcanzar los $25 dólares por hora. Esto indica que el ajuste no será uniforme para todos, ya que dependerá del tipo de centro de salud, su tamaño y su ubicación.

La normativa ya comenzó a implementarse en 2025 y seguirá avanzando durante los próximos años, señala el documento.

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El salario mínimo en California para el sector salud, desde el 1 de julio

De acuerdo con el California Department of Industrial Relations, los nuevos salarios mínimos por hora quedarán divididos en varias categorías:

$25 por hora: aplicará a empleados de grandes sistemas de salud con más de 10,000 trabajadores, clínicas de diálisis y centros administrados por condados con más de 5 millones de habitantes.

aplicará a empleados de grandes sistemas de salud con más de 10,000 trabajadores, clínicas de diálisis y centros administrados por condados con más de 5 millones de habitantes. $23 por hora: corresponde a la mayoría de los trabajadores de centros de salud que no entran en categorías específicas como hospitales rurales o instalaciones gubernamentales.

corresponde a la mayoría de los trabajadores de centros de salud que no entran en categorías específicas como hospitales rurales o instalaciones gubernamentales. $22 por hora: destinado a clínicas comunitarias, centros rurales, servicios de urgencias afiliados y otros establecimientos similares.

destinado a clínicas comunitarias, centros rurales, servicios de urgencias afiliados y otros establecimientos similares. $19.28 por hora: será el mínimo para hospitales con alta proporción de pacientes cubiertos por programas gubernamentales, centros rurales independientes y condados con menos de 250,000 habitantes.

Estos valores estarán vigentes por al menos un año, hasta que se apliquen nuevos incrementos dentro del cronograma previsto por la ley.

El objetivo de esta legislación es claro: establecer un salario mínimo de $25 por hora para todos los trabajadores de la salud en el estado. Aunque algunos ya alcanzarán esa cifra en 2026, otros lo harán de forma gradual.

Según el plan oficial, una nueva ronda de aumentos está prevista para julio de 2027, y el proceso continuará hasta 2033, cuando se espera que incluso los centros más pequeños o con menor financiamiento alcancen ese nivel salarial.

Qué deben tener en cuenta los trabajadores

Si trabajas en el sector salud en California, es importante verificar en qué categoría se encuentra tu empleador, ya que de eso dependerá el salario mínimo que te corresponde a partir de julio de 2026.

Asimismo, conviene estar atento a futuras actualizaciones, ya que el esquema de aumentos continuará en los próximos años. En muchos casos, estos incrementos podrían reflejarse automáticamente en la nómina, aunque siempre es recomendable confirmar con el empleador.

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