Alerta en Los Ángeles: piden evitar estas playas por altos niveles de bacterias

Si estás pensando en ir a la playa en Los Ángeles en estos días, conviene revisar bien el destino. El Departamento de Salud Pública del condado emitió una advertencia tras detectar niveles elevados de bacterias en varias zonas costeras. La recomendación es clara: evitar el contacto con el agua en puntos específicos donde la contaminación puede representar un riesgo para la salud.

La medida no implica el cierre total de las playas, pero sí una alerta puntual en sectores donde los análisis detectaron bacterias por encima de los niveles permitidos.

Qué playas de Los Ángeles están bajo alerta por bacterias

“El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) aconseja al público que evite nadar, surfear y jugar en las aguas del océano en las siguientes playas del Condado de Los Ángeles debido a los elevados niveles de bacterias que superan los estándares de salud estatales”, reza el comunicación oficial.

Las advertencias afectan a áreas específicas dentro de estas playas:

Playa estatal Dockweiler. Desagüe pluvial de Culver Blvd: A 100 yardas de la costa, tanto a lo largo como a lo largo, desde el desagüe pluvial.

Playa estatal Leo Carrillo en Malibú: A 100 yardas de los baños públicos, tanto a lo largo de la costa como en sentido contrario.

Walnut Creek en Paradise Cove: A 100 yardas de la costa, desde el arroyo.

Desagüe pluvial de Wilshire Blvd en la playa de Santa Mónica.

Torre Norte de Santa Mónica 12: A 100 yardas de la costa, tanto a lo largo como a lo largo, desde el desagüe pluvial.

Ampliación de la calle Topsail en Venecia: A 100 yardas de la costa, tanto a lo largo como a lo largo, desde Topsail Street.

Playa Mother’s en Marina Del Rey: Toda la zona de baño.

Playa Topanga Canyon en Malibú: 100 yardas a lo largo de la costa desde la laguna.

Arroyo Escondido en la playa estatal de Escondido: A 100 yardas de la costa, desde el arroyo.

En todos los casos, el problema se concentra principalmente en zonas cercanas a desagües, ríos o drenajes que desembocan en el mar.

Por qué hay bacterias en estas playas

Este tipo de alertas no es inusual en la costa de California y, según explican el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la California Water Quality Monitoring Council, suele estar relacionado con la contaminación que llega al océano desde zonas urbanas.

Entre las causas más frecuentes están:

Escorrentía tras lluvias: el agua arrastra bacterias, basura y contaminantes desde calles y superficies urbanas hacia el mar

el agua arrastra bacterias, basura y contaminantes desde calles y superficies urbanas hacia el mar Drenajes pluviales y alcantarillas : descargan agua sin tratar directamente en playas y bahías

: descargan agua sin tratar directamente en playas y bahías Desembocaduras de arroyos y ríos : concentran bacterias, especialmente en zonas donde el agua se estanca

: concentran bacterias, especialmente en zonas donde el agua se estanca Actividad humana: residuos, aguas residuales y presencia de animales pueden elevar los niveles de contaminación

Cuando estos factores se combinan, el nivel de bacterias puede aumentar rápidamente, sobre todo en áreas con poca circulación de agua (como lagunas costeras o zonas cercanas a muelles). Por eso, muchas de las advertencias se concentran justamente en esos puntos específicos, y no en toda la playa.

Qué riesgos tiene meterse al agua

Las autoridades sanitarias advierten que nadar en estas condiciones puede provocar distintos problemas de salud, especialmente en niños, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico debilitado.

Los principales riesgos incluyen infecciones en la piel, problemas gastrointestinales, irritación en ojos, nariz y garganta e infecciones en oídos.

Por eso, la recomendación es evitar el contacto directo con el agua en las zonas señaladas hasta que los niveles vuelvan a ser seguros.

Es probable que algunas playas permanezcan cerradas hasta que se cumplan los estándares mínimos de la calidad del agua. Crédito: FREDERIC J. BROWN | AFP / Getty Images

Cuánto tiempo dura la alerta

Estas advertencias no son permanentes. El Departamento de Salud Pública realiza monitoreos frecuentes de la calidad del agua y actualiza las recomendaciones según los resultados.

En muchos casos, las alertas pueden levantarse en pocos días si los niveles de bacterias bajan. Sin embargo, todo depende de factores como el clima, la circulación del agua y nuevas mediciones.

Para información actualizada, las autoridades recomiendan consultar los reportes oficiales antes de visitar la playa.

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Qué zonas sí son seguras para ir a la playa

Un punto importante: la alerta no afecta a toda la costa de Los Ángeles. Las recomendaciones se concentran en áreas específicas, principalmente cerca de muelles, desembocaduras de ríos y canales de drenaje.

Esto significa que muchas otras zonas de playa siguen siendo aptas para actividades recreativas, siempre que se eviten los puntos señalados.

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Zonas de playa despejadas (y saludables)

Se han levantado las advertencias para las siguientes zonas de playa donde los resultados de muestras recientes identificaron niveles de calidad del agua dentro de los estándares estatales:

Playa Inner Cabrillo en San Pedro

Muelle de Santa Mónica en Santa Mónica

Drenaje pluvial de Marie Canyon en Puerco Beach

Arroyo Santa Monica Canyon en la playa estatal Will Rogers. Cerca de la Torre 18 de Will Rogers.

Laguna de Malibú en la playa Surfrider

Qué tener en cuenta antes de ir a la playa en Los Ángeles

Para reducir riesgos, las autoridades sugieren:

Evitar nadar cerca de drenajes o arroyos.

No entrar al agua después de lluvias recientes.

Revisar alertas oficiales antes de salir.

Ducharse después de estar en el mar.

Son medidas simples, pero pueden marcar la diferencia entre un día de playa normal y un problema de salud.

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